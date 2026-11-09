"Бронь зняли": зірка "Парочки слідчих" у сльозах розповіла про мобілізацію чоловіка

Юлія Буйновська повідомила, що її чоловік Єгор Козлов служить у Збройних силах України.

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Юлія Буйновська - мобілізація чоловіка / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як Єгор Козлов опинився на військовій службі

Як Юлія Буйновська переживає розлуку з чоловіком

Українська актриса Юлія Буйновська вперше відверто розповіла, що її чоловік, відомий актор Єгор Козлов, зараз служить у лавах Збройних сил України. За словами артистки, якими вона поділилася в інтерв’ю Аліні Доротюк, це сталося несподівано після скасування броні.

Як розповіла Юлія, все сталося раптово, коли Єгор повертався додому. Актора мобілізували, і на момент інтерв'ю він уже близько двох місяців перебував на службі. Буйновська зізналася, що довгий час жила у страху перед цим етапом, хоча розуміла його неминучість.

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Юлія Буйновська - інтерв’ю / скрін з відео

"Я дуже боялася цього. Правда, дуже сильно боялася. У нього своя думка з цього приводу, у мене - своя. Усі розуміли, просто чекали свого часу. Мені не хотілося цього. Бронь зняли, і його забрали", - поділилася Юлія.

Актриса підкреслила, що пишається чоловіком і поважає його силу духу. Вона переконана, що такі розумні й здібні люди потрібні країні. Водночас найбільшим бажанням артистки залишається повернення коханого додому.

Чоловік Юлії Буйновської / фото: instagram.com, Єгор Козлов

"Він дуже розумний. Такі люди мають бути. Якби ми не працювали, фінансово не допомагали, є ще інша допомога, і вона наблизить перемогу. Правда, йому кажуть, хочуть, щоб він і там був, і там. Я розумію, що такі люди справді мають бути. Він дуже розумний. Усе буде добре. Я просто хочу, щоб він був поруч, і все", - зізналася акторка.

Оскільки до цього подружжя проводило разом практично кожен день протягом шести з половиною років, розлука дається їм надзвичайно важко. Спочатку Юлія намагалася якомога частіше відвідувати чоловіка в розподільчому центрі й привозити йому домашню випічку. Однак пізніше вона зрозуміла особливості польових умов, де така турбота не завжди доречна.

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Про особу: Юлія Буйновська Юлія Буйновська - українська актриса театру, кіно та телебачення, повідомляє Teleportal. Професійну освіту здобула в Київському національному університеті театру, кіно та телебачення імені Карпенка-Карого. Незважаючи на юний вік, вона зіграла безліч головних і другорядних ролей у популярних фільмах і серіалах. Одружена з актором Єгором Козловим, з яким познайомилася на зйомках.

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