Ракета забрала їхні життя: в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітною

Коротко:
- Ракетний удар по Ізюму забрав життя п'ятьох людей
- Серед жертв – 18-річна Олександра Нечволод (Жальпіс) та її 19-річна сестра Ангеліна, яка була вагітною
- Поранення отримали щонайменше 55 осіб
Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Ізюму Харківської області загинули п’ятеро людей. Серед жертв ворожої атаки – молоді сестри, одна з яких була вагітною. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна", – розповів очільник ОВА.
Як уточнила Борівська селищна рада, загиблі сестри знаходились біля приміщення Державної міграційної служби, коли туди влучила ворожа ракета. Олександра Нечволод (Жальпіс) мала 18 років і була дружиною військовослужбовця. У неї залишився однорічний син.
Її сестра – Ангеліна Нечволод очікувала на народження дитини. Російська ракета відібрала життя і в неї, і в її ненародженого малюка.
Разом із сестрою та свекрухою Ангеліна приїхала до паспортного столу оформлювати документи. Жінка, яка їх супроводжувала, вижила, а водій загинув.
Також серед загиблих – 44-річний чоловік, 69-річний чоловік і ще один чоловік, особу якого встановлюють. Офіс Генерального прокурора повідомив, що внаслідок удару постраждали щонайменше 55 осіб, серед них троє дітей:
- 14-річна дівчинка – у важкому стані;
- 6-річний хлопчик та 16-річна дівчина – у стані середньої тяжкості.
Ракетний удар по Ізюму - останні новини
Нагадаємо, 4 лютого російські війська завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог влучив балістичною ракетою в адміністративну будівлю. Внаслідок вибуху було пошкоджено ще одну адмінбудівлю поруч, а також кілька багатоповерхових житлових будинків.
Очільник області наголосив, що в цьому районі немає жодного військового об’єкта, а атака була спрямована проти мирного населення.
Як повідомляв Главред, на злочин Росії відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав світ посилити тиск на агресора, щоб зупинити терор і захистити людські життя.
Очевидиця Валентина Жальпіс розповіла, що приїхала з родиною до паспортного столу, коли стався вибух. Їх водій помер на місці, а сама жінка дивом вижила.
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Хто такий Олег Синєгубов?
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
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