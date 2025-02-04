Ракета забрала їхні життя: в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітною

Унаслідок російського ракетного удару по центру Ізюма загинули п’ятеро людей, ще 55 отримали поранення.

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В Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітною / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА

Коротко:

Ракетний удар по Ізюму забрав життя п'ятьох людей

Серед жертв – 18-річна Олександра Нечволод (Жальпіс) та її 19-річна сестра Ангеліна, яка була вагітною

Поранення отримали щонайменше 55 осіб

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Ізюму Харківської області загинули п’ятеро людей. Серед жертв ворожої атаки – молоді сестри, одна з яких була вагітною. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Встановлені дані загиблих внаслідок обстрілу жінок. Їм було по 18 та 19 років, одна із них була вагітна", – розповів очільник ОВА.

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Як уточнила Борівська селищна рада, загиблі сестри знаходились біля приміщення Державної міграційної служби, коли туди влучила ворожа ракета. Олександра Нечволод (Жальпіс) мала 18 років і була дружиною військовослужбовця. У неї залишився однорічний син.

Її сестра – Ангеліна Нечволод очікувала на народження дитини. Російська ракета відібрала життя і в неї, і в її ненародженого малюка.

Разом із сестрою та свекрухою Ангеліна приїхала до паспортного столу оформлювати документи. Жінка, яка їх супроводжувала, вижила, а водій загинув.

Також серед загиблих – 44-річний чоловік, 69-річний чоловік і ще один чоловік, особу якого встановлюють. Офіс Генерального прокурора повідомив, що внаслідок удару постраждали щонайменше 55 осіб, серед них троє дітей:

14-річна дівчинка – у важкому стані;

6-річний хлопчик та 16-річна дівчина – у стані середньої тяжкості.

Ракетний удар по Ізюму - останні новини

Нагадаємо, 4 лютого російські війська завдали ракетного удару по Ізюму на Харківщині. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог влучив балістичною ракетою в адміністративну будівлю. Внаслідок вибуху було пошкоджено ще одну адмінбудівлю поруч, а також кілька багатоповерхових житлових будинків.

Очільник області наголосив, що в цьому районі немає жодного військового об’єкта, а атака була спрямована проти мирного населення.

Як повідомляв Главред, на злочин Росії відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав світ посилити тиск на агресора, щоб зупинити терор і захистити людські життя.

Очевидиця Валентина Жальпіс розповіла, що приїхала з родиною до паспортного столу, коли стався вибух. Їх водій помер на місці, а сама жінка дивом вижила.

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Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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