Відома блогерка впала на сцені "Голосу країни" - чим закінчився виступ

Олена Українець розповіла про загублене взуття, падіння на сцені та несподіваний вибір тренера.

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Голос країни 14 / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як Олена Українець відреагувала на своє падіння

Якого тренера "Голосу країни" обрала блогерка

Викладачка вокалу та популярна TikTok-блогерка Олена Українець запам'яталася глядачам неймовірно енергійним та емоційним виступом. Під час номера учасниця впала, втратила взуття та зламала підбори, повідомляє 1+1.

За словами Олени, приблизно з середини пісні у неї стався справжній провал у пам'яті, а про те, що сталося на сцені, вона дізналася вже після виступу.

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Олена Українець впала на сцені / скрін з відео

"Насправді я цього очікувала. Я ж казала, що зроблю багато ефектів! Однак десь з середини пісні я взагалі нічого не пам’ятаю. Мені потім сказали, що я навіть десь впала, а я цього не помітила. Єдине, що пам’ятаю, - як намагалася підвестися й не могла. Я тільки зрозуміла, що не можу встати. А ще у мене загубилося взуття на сцені, але я навіть цього не помітила. Напевно, настільки була захоплена виступом, що вже нічого навколо не бачила. Ось така реакція організму на емоції!" - поділилася учасниця.

Не менш несподіваним для вокалістки стало й рішення приєднатися до команди Артема Пивоварова. Вирушаючи на проект, Олена була твердо впевнена, що обере Наталію Могилевську, проте зворушливі слова Артема змусили її змінити думку.

Олена Українець обрала Артема Пивоварова / скрін з відео

"Чесно кажучи, я сама від себе такого не очікувала! Бо була впевнена, що оберу Наталю. Але Артем підібрав дуже влучні слова. Він сказав мені, що розуміє, як сильно мені було страшно, але водночас це було дуже сміливо. І він відчув те, що я переживала ще до того, як приїхала на перший кастинг. Ніби заглянув мені всередину. Це, напевно, одна з його суперздібностей - так тонко відчувати людей", - розповіла Олена.

Крім того, вокалістка зізналася, що намагалася потрапити на "Голос країни" кілька років тому, але отримувала відмови. Через це вона на деякий час втратила віру у свій талант. Тепер же артистка знову повірила у власні сили й готова підкорювати проект.

Дивіться виступ Олени Українець на "Голосі країни" тут.

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Про шоу: "Голос країни" "Голос країни" - українське пісенне талант-шоу, яке виходить на каналі "1+1" з 2011 року. Є адаптацією нідерландського формату The Voice. Вокалісти за допомогою зіркових тренерів змагаються у кількох етапах за звання "голосу країни" та контракт зі студією звукозапису. Загалом вийшло 13 сезонів "Голосу", два з яких - під час повномасштабної війни (13-й - повністю; зйомки 12-го були перервані через початок вторгнення РФ і продовжені в жовтні 2022 року).

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