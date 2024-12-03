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Підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні: в уряді зробили заяву

Юрій Берендій
3 грудня 2024, 19:38
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Тарифи на світло, газ та опалення будуть зафіксовані до кінця опалювального сезону, до цього часу жодних підвищень не планується, зазначили в уряді.
Підвищення тарифів на світло, газ та тепло в Україні: в уряді зробили заяву
Шмигаль зробив заяву щодо тарифів в Україні: що буде з цінами / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Шмигаль:

  • Тарифи на комуналку в Україні не будуть піднімати до кінця опалювального сезону
  • Крім цього, для українців будуть діяти ще 7 програм "Зимової підтримки"

В Україні тарифи на газ, тепло та електроенергію залишатимуться незмінними до завершення опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів.

За його словами, програма "Зимова підтримка" включає стабільні тарифи, а також ще сім додаткових ініціатив.

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"Держава бере на себе зобов’язання, що тарифи на газ, тепло, та електроенергію не будуть зростати до кінця опалювального сезону. Жодних підвищень не плануємо", - зазначив Шмигаль.

Також Шмигаль зазначив, що, українцям передбачена виплата 1000 грн, на яку вже подано понад 4 млн заявок через застосунок "Дія".

Крім того, діють субсидії на електроенергію, а для прифронтових громад передбачені виплати до 21 тис. грн на придбання дров та вугілля.

"Вчительська доплата. З січня кожен учитель буде отримувати додаткову виплату "на руки" в розмірі не менше 1000 грн. З вересня ця сума зросте до 2000 гривень", - нагадав він.

До "Зимової підтримки" також входить програма доступних ліків. Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, у рамках цієї ініціативи планується найбільше розширення програми "Доступні ліки", завдяки якій українці можуть отримувати понад 500 найменувань препаратів безкоштовно або за невелику доплату. Для мешканців віддалених сіл і прифронтових громад запущені мобільні аптеки та безкоштовна доставка ліків через "Укрпошту".

Передбачена й допомога переселенцям — з наступного року родини ВПО зможуть оформлювати субсидії на оренду житла.

Крім того, уряд забезпечує безкоштовне гаряче харчування для учнів молодших класів. У 2025 році планується поширити цю програму на всіх школярів.

"Тепла зима. Протягом грудня 2024 року кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн", - додав Шмигаль.

Прем'єр додав, що в найближчому майбутньому до чинних програм долучаться нові ініціативи.

Тарифи в Україні 2024 - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у 2025 році тариф на передачу електроенергії для "Укренерго" зросте. Національна комісія, що регулює енергетику та комунальні послуги (НКРЕКП), попередньо схвалила проект підвищення. Після остаточного затвердження тариф збільшиться на 25,8% до 665,26 грн/МВтгод, хоча це менше, ніж пропонувалося компанією (780,41 грн/МВтгод).

Також очікується підвищення тарифів для споживачів. Станіслав Ігнатьєв, очільник Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики, прогнозує, що навесні 2025 року тариф для населення може зрости до 4,7 грн за кіловат-годину. Це обумовлено тим, що нинішні тарифи суттєво нижчі за оптові ціни, що створює дефіцит на енергоринку.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук додає, що у найближчі місяці можливе значне підвищення тарифів і на інші комунальні послуги. Раніше НКРЕКП у 2023 році планувала підвищити тарифи на воду, але це рішення було скасовано. Нині ймовірність такого здорожчання зростає через дефіцит у державному бюджеті.

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Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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