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Лінію фронті відсувають до кордону: у НГУ розповіли про просування на Харківщині

Олексій Тесля
4 лютого 2025, 11:58
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Бійці НГУ вибивають ворога з траншей, укріплених фортифікацій, а також із "глибоких нір".
Лінію фронті відсувають до кордону: у НГУ розповіли про просування на Харківщині
Українські війська просуваються на Харківщині / колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, МО РФ

Головне:

  • На кількох ділянках фронту ведуться запеклі бої
  • Лінія фронту потроху рухається у напрямку до кордону

На Харківському напрямку, на північ від Липців, лінія фронту потроху рухається у напрямку до кордону, розповів представник служби зв'язків із громадськістю бригади "Хартія" Національної гвардії України Володимир Дегтярьов.

Водночас залишилося ще кілька ділянок, за які зараз тривають запеклі бої, повідомив він в ефірі "Суспільне Новини", передає АрміяInform.

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За його словами, доводиться вибивати ворога не стільки з траншей і укріплених традиційних фортифікацій, скільки з глибоких нір. "Хартії" в цьому процесі допомагає якісне планування операцій і дрони.

"Ми створили окремий підрозділ, відкрили окремий набір і підготовку - як пілотів, так і техніків-інженерів. Нещодавно провели велику операцію, де одночасно було задіяно кілька десятків як повітряних, так і наземних дронів", - наголосив представник служби зі зв'язків із громадськістю бригади "Хартія".

Дегтярьов додав, що чим далі, тим більше йде розуміння ролі логістичних завдань, вогневого ураження, мінування та розмінування: "Там, де ми можемо замінити людину наземним дроном".

Ситуація на Харківщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче захопити частину Харківщини. На Куп'янському напрямку у ворога переважає велика кількість піхоти проти української армії.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов спростував захоплення російськими окупантами населеного пункту Дворічна на Харківщині. Про нібито захоплення селища повідомляли російські загарбники.

Як повідомляв раніше Главред, росіяни "вчепилися" в правий берег Оскола - у ЗСУ попередили про просування РФ. У Харківській області, на Куп'янському напрямку, російські окупаційні війська дійшли до річки Оскіл, біля Дворічної.

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Що таке Нацгвардія?

Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

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