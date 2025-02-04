'Є робочі дати зустрічі': Зеленський зробив заяву про візит американської команди

Уже є робочі дати, коли американська команда прибуде в Україну, зазначив український президент.

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Зеленський зробив заяву про візит американської команди/ колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

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Зеленський заявив, що уже є робочі дати, коли американська команда прибуде в Україну

Українська команда мала розмову про це з Уолтцом і Келлогом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже є робочі дати, коли в нашу державу прибуде з візитом американська команда.

Він зазначив, що українська сторона обговорювала це питання зі спецпредставником президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом. Про це український лідер сказав під час брифінгу з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляє УНІАН.

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"У глави Офісу президента була розмова з Уолтцом (радник Білого дому з національної безпеки, – ред.), і з Келлогом (спецпредставник по Україні та РФ, – ред.) моя команда мала контакт. Ми узгоджуємо дати. У нас є вже робочі дати, коли американська команда приїде. Зараз узгоджуються дати і склад. І ми чекаємо на команду, будемо разом працювати", – сказав Зеленський.

Також Володимир Зеленський відповів на заяву американського президента Дональда Трампа про рідкоземельні метали.

"Ми відкриті до того, що все це (корисні копалини – ред.) може бути розроблено з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще у вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом", – зазначив президент України.

Володимир Зеленський/ скрін

Дивіться відео із заявою Володимира Зеленського:

Єрмак повідомив про підготовку зустрічі Зеленського і Трампа

Керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що він провів телефонну розмову з новопризначеним радником Трампа з питань нацбезпеки Майклом Волцом. Він зазначив, що це була перша його розмова з Волцом після призначення останнього радником президента США.

"Обговорили ситуацію на полі бою, перебіг мобілізації та ключові виклики для України. Наголосив, що підтримка наших партнерів, передусім США, залишається критично важливою. Сильні позиції України – запорука справедливого й тривалого миру, безпеки Європи та всього світу", – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що під час розмови також порушувалося питання зустрічі Зеленського і Трампа.

"Окремо порушили питання організації особистого контакту між президентами України та США найближчим часом. Домовилися підтримувати постійний зв’язок для оперативного обміну інформацією щодо ситуації на фронті та викликів, які стоять перед Україною", – розповів Єрмак.

Коли може відбутися зустріч Зеленського і Трампа – останні новини

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Зеленського вже погоджують графік зустрічей з адміністрацією Трампа. Президент США Дональд Трамп раніше повідомив, що у нього заплановані зустрічі та переговори з представниками України та Росії. За даними інсайдерів Суспільного, Офіс президента України наразі узгоджує графік зустрічей із адміністрацією Трампа.

Раніше Главред повідомляв, що посол України розкрила деталі підготовки зустрічі Зеленського і Трампа. Посольство України в США працює над низкою зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, для організації особистої зустрічі потрібен час. Про це у відповідь на запитання, чи йдеться також про зустріч Зеленського і Трампа, повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

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