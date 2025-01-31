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В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки

Юрій Берендій
31 січня 2025, 21:10
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Нова структура армії сприятиме відхід від практики ручного управління підрозділами та спрощення ухвалення рішень, зазначив Братчук.
В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки
Що передбачає реформа структури Сил оборони / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Братчук:

  • Завдання Драпатого полягає в стабілізації ситуації на фронті
  • Драпатий почне впроваджування реформи структури Сил оборони

Нещодавно командувачем оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" став досвідчений генерал-майор, командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий. В інтерв'ю Главреду спікер Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук зазначив, що Драпатий має високий авторитет серед військових, зокрема серед його побратимів, деякі з яких воювали разом із ним.

Він підкреслив, що це професійний, відданий Україні офіцер, мотивований на боротьбу та досягнення результатів.

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"Але він не чарівник. Точніше, чарівник, але поки що без чарівної палички, яка дозволила б за умовні один-два тижні повністю стабілізувати ситуацію", - сказав речник УДА.

Братчук зазначив, що ведеться активна робота з підпорядкованими Драпатому бригадами, які виконуватимуть поставлені бойові завдання. Генерал має команду перевірених бійців із значним бойовим досвідом, які знають, як діяти в бою, і будуть йому допомагати.

Є сподівання, що йому вдасться впоратися з надзвичайно складними завданнями, зокрема із забезпеченням стабілізації фронту та недопущенням подальшого просування ворога.

"На мою думку, Драпатий впроваджуватиме оперативну реформу структури Сил оборони, про яку напередодні говорив президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Такі кроки дадуть змогу бригадам, а в майбутньому дивізіям і корпусам, брати персональну відповідальність на певній ділянці фронту без посередників згори та проявляти ініціативу на полі бою. Нова структура сприятиме втіленню в життя комунікації, яка передбачатиме відхід від ручного управління на тактичному рівні та спрощення ухвалення складних рішень", - зазначив він.

За словами Братчука, це ключове завдання, і Драпатий активно працюватиме над його реалізацією, маючи підтримку таких ініціатив.

В Україні почалась реформа Сил оборони: що зміниться та які будуть наслідки
Що відомо про Михайла Драпатого / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські військові разом із бійцями спецпідрозділу КОРД ліквідували штурмову групу армії РФ у Торецьку, про це йдеться у повідомленні пресслужби ОСУВ "Хортиця".

У Силах безпілотних систем ЗСУ підтвердили застосування унікального далекобійного БпЛА, здатного нести 250-кілограмову авіабомбу, завдавати ударів по території Росії, долати до 2000 км і повертатися назад.

На Куп’янському напрямку російські війська намагаються оточити місто, уникаючи прямого штурму, використовуючи аналогічну тактику, що й на Донеччині. Ворог активізувався, проте українські сили ефективно йому протистоять, зазначив речник УДА "Південь" Сергій Братчук.

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Хто такий Сергій Братчук?

Сергій Братчук - український військовий журналіст. Закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю "військовий журналіст". У період з 1989 по 2007 рік працював на телеканалах і в друкованих виданнях Міністерства оборони України.

Учасник Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Після початку повномасштабної війни був спікером Одеської обласної військової адміністрації.

Нині - спікер Української добровольчої армії Південь.

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війна в Україні Михайло Драпатий Сергій Братчук
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