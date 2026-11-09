Які країни на прицілі Кремля: політолог попередив про ризик нової війни

Не можна виключати ймовірність провокацій з боку Кремля проти країн Альянсу, вважає Андрій Золотарьов.

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Андрій Золотарьов спрогнозував ймовірність війни між РФ та НАТО / Колаж УНІАН

Найважливіше із заяв Золотарьова:

Існує ймовірність провокацій Кремля проти країн Альянсу

Кремль насичує ресурсами прикордонний Ленінградський військовий округ

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов прокоментував ймовірність агресії РФ проти однієї з країн НАТО.

"Поки триває війна в Україні, у Кремля немає жодного сенсу розпилювати ресурси. Тому операція проти НАТО, на мій погляд, малоймовірна. Росія навряд чи наважиться на масштабні провокації чи дії такого типу, не закінчивши війну з Україною", – підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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На думку експерта, не можна виключати ймовірність провокацій Кремля проти країн Альянсу.

"Однак можливі елементи гібридної війни та провокації, зокрема, нелегальне проникнення якихось груп на територію Польщі чи країн Балтії з Білорусі. Але до масштабної військової агресії проти НАТО Росія зараз не готова", – попередив він.

Золотарьов нагадав, що Ленінградський військовий округ РФ, який межує з Фінляндією, Норвегією та країнами Балтії, Кремль наповнює ресурсами як ніколи раніше.

"Його оснащують приблизно так само масштабно, як інші військові округи для війни в Україні", - додав він.

Що відомо про новий план НАТО

НАТО розробило нову стратегію реагування на можливий напад Росії на одну з країн альянсу. План отримав назву "Теорія перемоги" (Theory of Victory) і ґрунтується на трьох послідовних етапах протидії супротивнику.

Перша фаза - Block ("Блокувати"). Її головна мета - зупинити початковий наступ і не дозволити супротивнику розвинути атаку.

Другий етап - Blunt ("Ослабити"). Якщо стримати наступаючі сили не вдасться, НАТО має намір максимально уповільнити їхнє просування, знизити бойові можливості та позбавити можливості продовжувати наступ.

Заключна фаза - Break ("Розгромити"). На цьому етапі передбачається нейтралізація не тільки передових підрозділів супротивника, а й усієї інфраструктури, що забезпечує проведення військових операцій. Йдеться про порушення логістики та постачання, дезорганізацію систем управління та позбавлення наступаючих військ здатності ефективно вести бойові дії.

Таким чином, нова концепція передбачає поетапну протидію: від відбиття початкового удару до повного придушення військового потенціалу атакуючої сторони.

Загроза РФ для НАТО – новини за темою:

Як повідомляв Главред, генсекретар Альянсу Марк Рютте раніше заявляв, що Росія, можливо, через 5–7 років нападе на одну з країн НАТО. За словами Рютте, Альянсу потрібно підготуватися до всіляких сценаріїв.

Росія готується до війни і може напасти на країну НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. До такого висновку вони дійшли після заяви президента США Дональда Трампа про те, що Путіна цікавлять не тільки українські території.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув пропагандистськими вигуками на адресу Марка Рютте, який сказав, що Китай може напасти на Тайвань, а для відволікання уваги Заходу здатний підбурити Росію до атаки на НАТО. Медведєв у відповідь виступив із "погрозами" та дивними звинуваченнями на адресу Рютте.

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Про персону: Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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