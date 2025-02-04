Зустріч Зеленського з Трампом: посол України розкрила деталі підготовки

Посольство України має хороші контакти з держсекретарем Марко Рубіо і новим радником з нацбезпеки США.

https://glavred.net/ukraine/vstrecha-zelenskogo-s-trampom-posol-ukrainy-raskryla-detali-podgotovki-10636598.html Посилання скопійоване

Готується зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом / Колаж: Главред, фото: ОП

Ключове:

Триває робота над низкою зустрічей між командами президентів України та США

Контактів в України з командою Трампа більше, ніж в інших країн

Посольство України в США працює над низкою зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа, для організації особистої зустрічі потрібен час.

Про це у відповідь на запитання, чи йдеться також про зустріч Зеленського і Трампа, повідомила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню Суспільне.

відео дня

"Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України (з командою нового президента США. - Ред.) набагато більше, ніж в інших країн", - підкреслила посол України в США.

Водночас Маркарова також додала, що посольство має хороші контакти з держсекретарем Рубіо і радником з нацбезпеки, з якими працювало ще до обрання Трампа.

Як повідомляв Главред, у МЗС анонсували контакти Зеленського зі США. Війну необхідно завершити справедливо по відношенню до України, підкреслив Георгій Тихий.

Нагадаємо, мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може початися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Раніше повідомлялося, що Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва.

Більше новин:

Хто така Оксана Маркарова Оксана Маркарова - український державний діяч і фінансист. Народилася 28 жовтня 1976 року в місті Рівне. Першу освіту здобула в Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США. Там же отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі, пише Вікіпедія. З 1998 до 1999 року і з 2001 до 2003 року обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх і корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund, а у 2000 році проходила практику у Світовому банку. У 2003 році очолила інвестиційну групу ITT. З березня 2015 по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра - керівника апарату Міністерства фінансів України. 29 квітня 2016 року в новому уряді була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів України. 8 червня 2018 року була призначена виконувачкою обов'язків міністра фінансів України. 22 листопада 2018 року була затверджена на посаді міністра фінансів України. Зберегла свою посаду в уряді Олексія Гончарука. 4 березня 2020 року - відправлена у відставку разом із більшою частиною уряду. 25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України в США.

У 2021 році Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред