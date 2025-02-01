"Так воює Росія": Зеленський прокоментував удар РФ по інтернату в Суджі

У Суджі тривають роботи з розбору завалів і надання допомоги постраждалому цивільному населенню.

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Зеленський відреагував на удар РФ по інтернату / колаж: Главред, фото: Zelenskiy/Official, скріншот із t.me/GeneralStaffZSU

Коротко:

Росія так само воювала десятиліття тому проти Чечні

Під завалами загинули чотири людини

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по школі-інтернату в Суджі. За його словами, Росія завжди воює проти мирного населення. Про це він написав у соцмережі Х.

"Так воює Росія. Місто Суджа, Курська область, російська територія. Інтернат із цивільними, які готувалися до евакуації. Російська авіабомба. Вони зруйнували будівлю, незважаючи на те, що там були десятки цивільних", - написав президент. відео дня

Зеленський акцентував, що так само Росія воювала десятиліття тому проти Чечні. Так само російські військові вбивали людей у Сирії.

"Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи. Це держава, яка позбавлена цивілізованості. І це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно і рішуче, навіть Росію можна змусити зупинитися. І це потрібно зробити, щоб світ був захищений від російських бомб", - резюмував Зеленський.

Як заявили в Генштабі ЗСУ, у Суджі станом на 22:00 тривають роботи з розбору завалів і надання допомоги постраждалому цивільному населенню.

На місці продовжують працювати військовослужбовці військової комендатури на території Росії.

"Під час робіт із розчищення завалів врятовано та надано медичну допомогу 84 цивільним особам, стан здоров'я яких задовільний, 4 - перебувають у важкому стані, і ще 4 особи - загинули", - ідеться в повідомленні.

Усіх, хто потребує додаткової медичної допомоги, оперативно евакуюють до медичних закладів на території України.

Бої в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, 1 лютого російські військові завдали авіаудару по школі-інтернату в Суджі (Курська область, РФ). 95 осіб опинилися під завалами. Більшість цих людей похилого віку і не в змозі самостійно пересуватися.

Аналітики ISW підтвердили просування українців у Курській області. Так, ЗСУ просуваються вздовж вулиці Новоселівки в північно-західній частині Погребків.

Зі свого боку генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко звернув увагу на військово-політичний аспект. Він пояснив, для чого ЗСУ утримувати Курщину.

Більше новин про Курщину:

Українська військова комендатура в Курській області 15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про створення на зайнятих територіях Курської області військової комендатури на чолі з Едуардом Москальовим, який отримав звання військового коменданта. Станом на 15 серпня під контролем України перебуває 84 населених пункти області. Україна заявила, що не зацікавлена в анексії захопленої російської території. У рамках адміністрації на території області було створено зону безпеки для підтримки цивільних осіб, проведення гуманітарних операцій і створення коридорів для евакуації.

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