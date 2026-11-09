Росія готує новий масштабний обстріл: Жданов назвав небезпечні дати та цілі

Росія може підготувати масштабний ракетний удар безпосередньо перед початком переговорів.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovit-novyy-masshtabnyy-obstrel-zhdanov-raskryl-opasnye-daty-i-celi-10810760.html Посилання скопійоване

Росія може готувати новий удар по Україні / Колаж: Главред, фото: МО РФ, УНІАН

Головне із заяв Жданова:

Напередодні переговорів зберігається ризик посилення російських ударів

Війська РФ продовжують змінювати підхід до проведення повітряних атак

Напередодні чергового етапу мирних переговорів, запланованого на 10–11 листопада, зберігається ризик посилення російських обстрілів української території.

Крім того, російські війська продовжують змінювати підхід до проведення повітряних атак. Про це в коментарі для ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

відео дня

За оцінкою фахівця, особливо уважно слід стежити за ситуацією найближчої ночі. Він не виключає, що Росія може підготувати масштабний ракетний удар безпосередньо перед початком переговорів.

"Наступна ніч може бути для нас, скажімо так, напруженою. Чому? Тому що, за даними нашої розвідки, десь до 40 балістичних ракет різних типів можуть бути накопичені в районах запуску ракет у Російській Федерації. Тож нам потрібно бути пильними", - попередив Жданов.

При цьому експерт вважає малоймовірним використання російською стороною стратегічної авіації під час можливої атаки. Він пояснив, що протягом останніх кількох днів ознак її активності не фіксувалося.

Які об’єкти можуть опинитися під ударом

На думку Жданова, пріоритетними цілями російських обстрілів залишаться об’єкти української енергетики. Противник, імовірно, має намір завдати максимальної шкоди енергопостачанню країни, зосередивши увагу насамперед на центральних і східних областях.

Експерт зазначив, що енергетична інфраструктура України вже зазнала серйозних пошкоджень у результаті попередніх атак. При цьому російські війська продовжують використовувати вразливість окремих елементів системи.

"Так, вони намагатимуться залишити всю Україну без світла. Ну, принаймні, її більшу частину - центральну та східну частину нашої країни. Я думаю, що цілі не зміняться. Тим більше що вони вже завдали чималої шкоди. Для нас це не катастрофа, але дуже боляче, дуже багато руйнувань у нас у сфері енергетики", - пояснив фахівець.

Окремо Жданов звернув увагу на те, що проблеми української енергетики не обмежуються пошкодженням електростанцій та скороченням обсягів генерації. Не менш серйозним викликом залишається доставка виробленої електроенергії кінцевим споживачам.

Навіть якщо потужності для вироблення електроенергії зберігаються, руйнування підстанцій та ліній електропередачі може суттєво ускладнити її передачу та розподіл. Таким чином, пошкодження мережевої інфраструктури може поглибити наслідки російських ударів навіть за наявності достатньої кількості електроенергії.

/ Главред

РФ може задіяти до тисячі засобів ураження для атак на енергетику України

Російська сторона, ймовірно, готує масштабну операцію проти енергетичної інфраструктури України із застосуванням великої кількості ракет, безпілотників та авіаційних бомб. Про можливі плани стало відомо після того, як міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі матеріали з перехопленими даними. Про це повідомляє The New York Times.

Згідно з наданою інформацією, для нанесення ударів можуть бути задіяні до 1000 одиниць озброєння. Серед потенційних цілей - електричні підстанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції та котельні.

Найбільші побоювання пов’язані з можливою загрозою українським атомним електростанціям. У матеріалах згадується ймовірність атак, спрямованих на порушення роботи трьох діючих АЕС.

Передбачається, що для цього російські війська можуть спробувати вивести з ладу розподільні пристрої, що забезпечують підключення атомних станцій до об’єднаної енергосистеми України. Пошкодження таких об’єктів може ускладнити передачу електроенергії від АЕС споживачам.

Нагадаємо, раніше Росія скинула п’ять керованих авіабомб на житлові будинки в Запоріжжі. Відомо про 12 загиблих, серед них троє дітей.

Раніше повідомлялося, що російська авіабомба влучила у дві маршрутки в Краматорську Донецької області: загинули 30 осіб, ще 18 отримали поранення.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред