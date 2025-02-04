'Ядерна аварія може статися': МАГАТЕ б’є на сполох через небезпеку - причина

Гроссі попередив про ймовірність ядерної аварії в Україні.

https://glavred.net/ukraine/yadernaya-avariya-mozhet-proizoyti-magate-bet-trevogu-iz-za-opasnosti-prichina-10636772.html Посилання скопійоване

Голова МАГАТЕ оглянув підстанцію під Києвом / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, соцмережа x - rafaelmgrossi

Про що мова:

Голова МАГАТЕ Маріано Гроссі прибув до України

Внаслідок прямого нападу РФ на станцію може статися ядерна аварія

Сьогодні, 4 лютого голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі прибув до України. Метою поїздки було оцінити стан підстанції "Київської". Саме її Гроссі назвав критично важливою для ядерної безпеки в країні.

Як результат поїздки, Гроссі попередив про ймовірність ядерної аварії в Україні через російські обстріли.

відео дня

"Я перебуваю на "Київській" електричній підстанції — важливій частині енергосистеми України, що має вирішальне значення для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися внаслідок прямого нападу на станцію, а також через перебої в електропостачанні", — резюмував голова МАГАТЕ дописом у мережі X (раніше — Twitter).

Важливою інформацією про станцію "Київська" також поділився доктор фізико-математичних наук, експерт з питань атомної енергетики Людвиг Литвинський.

"Станція "Київська" - це частина єдиної національної енергомережі. Власне кажучи, це підстанція, яка забезпечує передачу з лінії 750 кВ Рівненської АЕС до єдиної енергомережі та перетворення 750 кВ на 330 кВ, знижену за напругою частину мереж і забезпечує енергоживлення ряду областей, це Житомирська, Київська, ну, декілька інших, я навіть всі не пам'ятаю. Що стосується візиту пана Гроссі, то це візит у рамках єдиної підтримки Міжнародної агенції", - зазначив експерт в коментарі "Еспресо".

Окрім цього, за словами Литвинського, за станом роботи підстанції також постійно спостерігає місія МАГАТЕ. Експерт пояснює, що вона важлива для розвантаження Рівненської атомної станції.

"Оскільки в разі, якщо йде руйнація час частини мережі, то споживання різко падає, і відповідно атомна станція опиняється у стані небезпечному для її експлуатації. Тому і нормальна робота, нормальна експлуатація дійсно важлива для атомної станції Рівненська атомна. Кожне ушкодження подібних підстанцій це ризик для нормальної роботи атомних станцій з простої причини - атомні станції не можуть втрачати споживання їх електроенергії, не можуть нормально працювати в разі, якщо споживання різко переривається. Саме тому пан Гроссі і заявляв про небезпеку подібних подій відносно руйнування мережі від атомних станцій до споживачів", - пояснив експерт з атомної енергетики.

Ядерна небезпека через окупацію Росією ЗАЕС - деталі

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у 2024 році російські війська неодноразово імітували обстріл Запорізької атомної електростанції. Згодом в ГУР розповіли, звідки запускались дрони для обстрілу станції.

Окрім цього, Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі попередив, що російські окупанти знову встановили міни на території захопленої ними Запорізької АЕС.

Згодом в ООН виступили з заявою, що організація вимагає виведення військ РФ з ЗАЕС. Там вказується, що країна-агресор Росія повинна негайно припинити агресію проти України і беззастережно вивести всі свої збройні сили з території цієї країни в її міжнародно визнаних кордонах.

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Більше важливих новин:

Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред