"Біль цієї втрати": відомий український актор помер від важкої хвороби

Помер актор і художній керівник Театру ляльок Ігор Тетруєв.

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Помер Ігор Тетруєв / колаж: Главред, фото: instagram.com, zamok_na_gori; pexels.com

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Що відомо про смерть Ігоря Тетруєва

Яку хворобу діагностували у актора

У Києві на 53-му році життя помер відомий актор театру та кіно, заступник директора та художній керівник Київського академічного театру ляльок "Замок на горі" Ігор Тетруєв. Про трагічну подію повідомив колектив театру на своїй сторінці в Instagram.

В останні місяці артист мужньо боровся з важким онкологічним захворюванням. Колеги наголосили, що його смерть стала величезним горем для всієї творчої родини.

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"З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні пішов з життя наш дорогий колега, чудова людина і справжній друг - Ігор Олександрович Тетруєв. Ігор Олександрович був невід’ємною частиною нашої театральної родини. Людиною, яку ми щиро цінували й поважали, на яку завжди можна було покластися. Його професіоналізм, людяність, доброта та відданість рідному театру назавжди залишаться в нашій пам’яті. Важко знайти слова, щоб передати біль цієї втрати. Сьогодні наш "Замок" втратив не просто колегу, а близьку людину, яка була частиною його життя та історії", - йдеться в повідомленні.

Ігор Тетруєв - діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com, zamok_na_gori

Ігор Тетруєв отримав різнобічну освіту: закінчив Львівську консерваторію за спеціальністю "музикант-виконавець", а також Державну академію керівних кадрів культури і мистецтв за напрямом "режисура масових свят". Окрім адміністративної та театральної роботи, він активно знімався в українських серіалах, де запам’ятався глядачам яскравими ролями другого плану.

Про важкий діагноз артиста стало відомо влітку 2026 року. У серпні театр публічно звернувся по допомогу: у Ігоря Тетруєва діагностували плеоморфну недиференційовану саркому м’яких тканин правого стегна з метастазами в легені. На той момент актор встиг пройти п’ять курсів поліхіміотерапії та курс дистанційної променевої терапії, однак хвороба виявилася сильнішою.

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Про театр: "Замок на горі" Київський академічний театр ляльок "Замок на горі" - один із найвідоміших і найстаріших дитячих театрів України, побудований у стилі казкового середньовічного замку. Будівля театру розташована за адресою вул. Михайла Грушевського, 1-а, неподалік від Європейської площі та Хрещатика. У репертуарі театру представлені класичні та сучасні казки й вистави для дітей, підлітків та дорослих

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