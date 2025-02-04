Проведення виборів в Україні до кінця 2025 року: Маркарова зробила гучну заяву

Україна готова обговорювати проведення виборів до кінця 2025 року, наголосила посол у США.

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Україна готова обговорювати проведення виборів до кінця 2025 року/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Посол України у США відповіла на заяву Келлога про необхідність проведення виборів у 2025-му

Україна готова обговорювати проведення виборів до кінця 2025 року

Станом на цей час питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Проте, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа порушить цю тему, Україна готова до діалогу. Про це заявила пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю для проєкту Суспільного.

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", – заявила дипломатка. відео дня

Такий коментар з’явився на тлі заяви спецпосланника Трампа з питань російсько-української війни генерала Кіта Келлога, який 1 лютого сказав, що у Сполучених Штатах Америки хочуть, щоб Україна провела вибори, особливо якщо вдасться укласти угоду про "перемирʼя".

Келлог у своїй заяві сказав, що нібито "більшість демократичних країн проводять вибори під час війни"

"Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися", – прозвучало у його заяві.

Чи може Україна провести вибори під час війни – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, США хочуть, щоб Україна провела вибори після припинення вогню. У команді Трампа заговорили про проведення як і президентських, так і парламентських виборів. Як пише Reuters, у США вважають, що вибори повинні відбутися особливо у випадку укладання угоди про перемир'я. Келлог навів як аргумент те, що більшість демократичних країн проводять вибори навіть під час війни.

На думку політичного експерта, голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, вибори в Україні можуть допомогти у переговорах з РФ. За його словами, проведення виборів в Україні – парламентських чи президентських – може бути частиною переговорного пакету щодо перемир’я або миру. Це може бути використано, як аргумент для Путіна.

Також раніше у "Слузі народу" відповіли, чи буде в Україні онлайн-голосування. Розмови про те, що українська влада готується до проведення виборів онлайн, є виключно маніпуляціями. Це питання викликає недовіру в громадян, як і голосування поштою. Про це заявила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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Хто така Оксана Маркарова Оксана Маркарова - український державний діяч і фінансист. Народилася 28 жовтня 1976 року в місті Рівне. Першу освіту здобула в Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США. Там же отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі, пише Вікіпедія. З 1998 до 1999 року і з 2001 до 2003 року обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх і корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund, а у 2000 році проходила практику у Світовому банку. У 2003 році очолила інвестиційну групу ITT. З березня 2015 по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра - керівника апарату Міністерства фінансів України. 29 квітня 2016 року в новому уряді була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів України. 8 червня 2018 року була призначена виконувачкою обов'язків міністра фінансів України. 22 листопада 2018 року була затверджена на посаді міністра фінансів України. Зберегла свою посаду в уряді Олексія Гончарука. 4 березня 2020 року - відправлена у відставку разом із більшою частиною уряду. 25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України в США.

У 2021 році Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время".

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