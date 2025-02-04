РФ готує штурм і збирає 'ударний кулак': названо напрямки головного удару

Ворог застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти, розповів Руслан Музичук.

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Українські захисники відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Ключове:

РФ посилює угруповання військ на напрямках головного удару

Ворог іде на штурм за рахунок великої кількості піхоти

На напрямках головного удару російські окупанти посилюють угруповання своїх військ по лінії фронту, повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

Ворог застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти та несприятливих погодних умов, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

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"Зараз противник спрямовує свої сили для того, щоб посилювати угруповання, зокрема на напрямках головного удару", - наголосив представник Нацгвардії.

Він попередив про те, що йдеться про артилерійські, танкові підрозділи. Також ідеться про появу підрозділів, які використовують засоби РЕБ, і підрозділи, які застосовують БПЛА по лінії фронту для посилення, створення передумов руху піхоти і наступу.

Український захисник каже, що росіяни нарощують підрозділи, які використовують ударні безпілотники різного типу з метою знищення позицій Сил оборони після ударів з артилерії, забезпечуючи передумови для подальшого просування груп піхоти.

"Противник застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти та несприятливих погодних умов. Використовує такі умови для проведення розвідки, застосування тактики малих піхотних груп, і незважаючи на значну кількість втрат у піхоті, яка тут (на Покровському напрямку - ред.) в окремі дні для противника може сягати від 200 до 500 осіб, продовжує залучати саме групи піхоти", - констатує він.

Напрямок наступу окупантів РФ

Речник Національної гвардії також вказав на те, що ворог у такий спосіб намагається ускладнити оборону українських позицій і просуватися відносно населених пунктів у бік Покровська та південним флангом міста.

"Що стосується цієї ділянки фронту (Покровськ - ред.), то за цю добу ми відзначаємо, що тут проводилося найбільше бойових зіткнень - 11 відбили наші захисники. Найбільше їх відбулося в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Дачне та безпосередньо на південних флангах самого Покровська", - додав Музичук.

/ Главред

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ продовжують знищувати ворога на Покровському напрямку. Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

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