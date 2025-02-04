Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ готує штурм і збирає "ударний кулак": названо напрямки головного удару

Олексій Тесля
4 лютого 2025, 18:22
670
Ворог застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти, розповів Руслан Музичук.
ВСУ
Українські захисники відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 22 окрема механізована бригада

Ключове:

  • РФ посилює угруповання військ на напрямках головного удару
  • Ворог іде на штурм за рахунок великої кількості піхоти

На напрямках головного удару російські окупанти посилюють угруповання своїх військ по лінії фронту, повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

Ворог застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти та несприятливих погодних умов, розповів він в ефірі інформаційного телемарафону.

відео дня

"Зараз противник спрямовує свої сили для того, щоб посилювати угруповання, зокрема на напрямках головного удару", - наголосив представник Нацгвардії.

Він попередив про те, що йдеться про артилерійські, танкові підрозділи. Також ідеться про появу підрозділів, які використовують засоби РЕБ, і підрозділи, які застосовують БПЛА по лінії фронту для посилення, створення передумов руху піхоти і наступу.

Український захисник каже, що росіяни нарощують підрозділи, які використовують ударні безпілотники різного типу з метою знищення позицій Сил оборони після ударів з артилерії, забезпечуючи передумови для подальшого просування груп піхоти.

"Противник застосовує комбіновані штурми за рахунок великої кількості піхоти та несприятливих погодних умов. Використовує такі умови для проведення розвідки, застосування тактики малих піхотних груп, і незважаючи на значну кількість втрат у піхоті, яка тут (на Покровському напрямку - ред.) в окремі дні для противника може сягати від 200 до 500 осіб, продовжує залучати саме групи піхоти", - констатує він.

Напрямок наступу окупантів РФ

Речник Національної гвардії також вказав на те, що ворог у такий спосіб намагається ускладнити оборону українських позицій і просуватися відносно населених пунктів у бік Покровська та південним флангом міста.

"Що стосується цієї ділянки фронту (Покровськ - ред.), то за цю добу ми відзначаємо, що тут проводилося найбільше бойових зіткнень - 11 відбили наші захисники. Найбільше їх відбулося в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Дачне та безпосередньо на південних флангах самого Покровська", - додав Музичук.

РФ готує штурм і збирає 'ударний кулак': названо напрямки головного удару
/ Главред

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ продовжують знищувати ворога на Покровському напрямку. Олександр Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку.

Нагадаємо, раніше в ЗСУ назвали головну мету РФ поблизу Покровська. Зараз інтенсивність штурмових дій окупантів знизилася, але все ще залишається високою.

Як писав Главред, незважаючи на космічні втрати, російські війська продовжують повільне просування на фронті, зберігаючи високу інтенсивність бойових дій.

Читайте також:

Що таке Нацгвардія?

Національна гвардія України — військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян України, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами — із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону, припинення терористичної діяльності, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

Національна гвардія України бере участь відповідно до закону у взаємодії зі Збройними Силами України у відсічі збройній агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом ведення воєнних (бойових) дій, а також у виконанні завдань територіальної оборони, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Нацгвардия війна на Донбасі Покровськ
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Чи охопить війна ще одну область України – Дніпропетровську

Чи охопить війна ще одну область України – Дніпропетровську

19:00Погляди
"Потрібно почекати": Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з лінії фронту

"Потрібно почекати": Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з лінії фронту

18:34Україна
РФ готує штурм і збирає "ударний кулак": названо напрямки головного удару

РФ готує штурм і збирає "ударний кулак": названо напрямки головного удару

18:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на завтра 5 лютого: Левам - подорожі, Дівам - багато щасливих моментів

Гороскоп на завтра 5 лютого: Левам - подорожі, Дівам - багато щасливих моментів

Експерти закликали обробити стіни оцтом у лютому: у чому причина

Експерти закликали обробити стіни оцтом у лютому: у чому причина

Засипатиме снігом та буде слизько: де вдарить 13-градусний мороз

Засипатиме снігом та буде слизько: де вдарить 13-градусний мороз

Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

Останні новини

19:08

Де 3 відмінності між дітьми: лише геній знайде приховані деталі за 14 секунд

19:00

Чи охопить війна ще одну область України – ДніпропетровськуПогляд

18:48

Долар стрімко летить вниз: новий курс валют в банках та обмінниках

18:47

Чи можна перевозити рибу через кордон з Польщею: правила 2025 року

18:40

Коли сіяти помідори на розсаду: фахівець поділився секретом гарного врожаю

Уникають нової гонки озброєнь: Олександр Хара - про ядерне роззброєння від Китаю та нову ЯлтуУникають нової гонки озброєнь: Олександр Хара - про ядерне роззброєння від Китаю та нову Ялту
18:34

"Потрібно почекати": Буданов заперечує, що війська КНДР відійшли з лінії фронту

18:22

РФ готує штурм і збирає "ударний кулак": названо напрямки головного удару

18:22

"Є робочі дати зустрічі": Зеленський зробив заяву про візит американської командиВідео

18:20

ЗСУ потужно уразили пункт управління росіян на Курщині: відомо про великі втрати

Реклама
18:17

Бліда копія себе: Анна Сєдокова пояснила, куди зникла після смерті Яніса Тімми

17:58

Повернення радянського Інтербачення: Путін наказав провести аналог Євробачення

17:54

Заборона знята: Україна може бити західною зброєю по всій території РФ - ЗМІ

17:32

Як вивести жовті плями з матраца: домашній засіб, який коштує копійки

17:23

Зеленський анонсував появу в Україні нових західних винищувачів: що відомо

17:16

Серйозні руйнування: РФ вдарила по об'єкту енергетики, втрачено великі потужності

17:16

Ракета забрала їхні життя: в Ізюмі загинули дві сестри, одна з них була вагітноюФото

17:09

Євробачення-2025: Ігор Кондратюк розповів, хто переможе на Національному відборіВідео

17:06

Навіщо далекобійники стукають по шинам авто перед поїздкою: відповідь здивує

17:03

Проведення виборів в Україні до кінця 2025 року: Маркарова зробила гучну заяву

17:02

Бургер у лаваші: шикарна закуска, яку розмітають за 1 хвилину - рецепт

Реклама
17:01

Трамп виставив умову для продовження допомоги: що має віддати Україна

16:56

М'який клімат і приємна ціна: українці скуповують квартири в одній із країн

16:55

ЗСУ можуть вийти із Часового Яру: Попович розкрив загрозливу ситуацію на фронті

16:50

Ціни на популярні продукти різко "злетіли": що подорожчало найбільше

16:27

Чому не можна пити з чужої чашки: що кажуть прикмети та здоровий глузд

16:02

Чи можна мити голову в неділю: остаточна відповідь священникаВідео

16:00

Тримаються осторонь: 5 найскромніших знаків зодіаку

15:51

Навіть у лютому: чи можна обрізати дерева взимку

15:51

"Все було у диму, потім пішов вогонь": очевидиця про ракетний удар по Ізюму

15:42

Експорт металів приніс країні $4,5 мільярда у 2024 році — Анзін

15:42

Хоче оголосити себе переможцем: у NYT назвали ціль торговельних воєн Трампа

15:40

Загрожує штраф та втрата прав: без яких двох речей водіям не можна сідати за кермо

15:38

Човни, літак, зброя та новорічна ялинка – як Фундація допомоги захисникам України підтримує військо актуально

15:32

Новий тариф на світло: стало відомо, хто з лютого буде платити більше

15:28

Як павуки в банці: Лоліта накинулася на "готового нахилятися" Кіркорова

15:25

Українці в Британії можуть втратити роботу і житло через проблеми з візами - ЗМІ

15:20

Знадобиться лише чотири інгредієнти: нереально смачний рецепт морквяного торту

14:53

Чому яєчний жовток буває різного кольору: який є кориснішим та смачнішим

14:46

У росіян катастрофічні втрати: у ДПСУ назвали "гарячий" напрямок

14:38

"Ми крутий бренд": Ryanair готується відновити польоти в Україну

Реклама
14:37

Порошенко засуджував "агресію блоку НАТО" - експерт опублікував історичну стенограму засідання ВР

14:35

"Присідати і присідати": Єфросиніна повторила голий образ дружини Каньє Веста

14:11

Морози посиляться: синоптикиня назвала дату потужного похолодання

14:07

Доньки Віри Брежнєвої показали фото зіркової мами без ретуші

13:55

Що сталось із військами КНДР на фронті: у РНБО розкрили неочікувані деталі

13:52

Зустріч Зеленського з Трампом: посол України розкрила деталі підготовки

13:44

Зеленський відреагував на удар по Ізюму та показав відео наслідків атаки РФФото

13:43

У розпачі: молодуха Петросяна намагається принизити хейтерів

13:42

Чому взимку потрібно паркувати авто передом на схід: хитрий лайфхак

13:26

Українські Су-27 почали використовувати 1000-фунтові керовані авіабомби

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти