ЗСУ вибили росіян з-під Куп'янська: командування армії РФ вдається до нової тактики

На Харківському напрямку противник намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська.

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Яка ситуація на передовій / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 127-ма окрема розвідувальна бригада

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Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак

Російська армія намагалась прорвати оборону ЗСУ поблизу Кримського

На Куп'янському напрямку фронту командування російської армії наказало солдатам повернутися на позиції, які відбили Сили оборони біля одного з населених пунктів. За невиконання погрожують розстрілом.

У пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" зазначили, що протягом минулої доби на Харківському напрямку противник намагався штурмувати позиції ЗСУ в районі Вовчанська, однак успіху не мав.

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На Куп’янському напрямку ворог також безуспішно проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

"Щобільше, внаслідок активного вогневого впливу підрозділів Сил оборони, противник був змушений залишити свої передові позиції біля одного з населених пунктів. Наразі, за даними нашої розвідки, командування окупаційної армії, погрожуючи розстрілом, намагається повернути особовий склад на позиції", - розповіли військові.

Що відомо про Вовчанськ / Інфографіка: Главред

Крім того, захисники України стримували атаки окупантів на Лиманському напрямку неподалік Тернів та Ямполівки. Там ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

На Сіверському напрямку для доставки особового складу з метою проведення штурмових дій в районі Верхньокам’янського росіяни застосували автомобільну техніку, яка завчасно була виявлена та знищена разом з десантом.

На Краматорському та Торецькому напрямках бойові дії тривали у міській забудові Часового Яру та Торецька. Російські війська також намагалися прорвати нашу оборону поблизу Кримського. Погіршення тактичного положення не допущено.

Яка ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що російські окупанти перегруповуються на Харківщині. Відомо, що на Покровському напрямку ворог намагається реалізувати свій загарбницький план, але ЗСУ не дозволяють йому це зробити. Ворог має чисельну перевагу та готує наступ.

Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ знищили командний пункт РФ у Курській області. Українські військові успішно знищили центральний командний пункт РФ на Курському напрямку. Завдяки цьому вдалося "задвохсотити" десятки російських офіцерів.

Аналітки ISW підтвердили, що ЗСУ пішли вперед в Курській області. Знімки з геолокацією від 28 січня свідчать про те, що українські військові знищили чергову механізовану атаку ворога, який застосував чотири бронемашини в районі Микільського.

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