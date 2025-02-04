Сніг, 11-градусний мороз та ожеледиця: у яких регіонах влупить похолодання

Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там синоптики прогнозують зниження температури до -4 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 5 лютого

Де температура повітря опуститься до -11 градусів

Де очікуються снігопади та ожеледицю

Погода в Україні 5 лютого буде холодною. Синоптики прогнозують снігопади та ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 5 лютого часом може бути рвучкий вітер. На північному сході країни буде бушувати циклон. Сніг очікується у Сумській, Полтавській, Харківській та західних областях.

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Із 7-го лютого погоду України визначатиме потужний антициклон із півночі. Тоді в Україну прийде потепління.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 5 лютого

В Україні 5 лютого буде хмарно. У більшості областей буде сніг.

"Температура по Україні вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -4

За даними meteoprog, 5 лютого в Україні буде холодним. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до -1...+6 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до -4...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото: meteoprog

Погода 5 лютого у Києві

У Києві 5 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей прогнозують невеликий сніг. У цей день очікується ожеледиця. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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