Заборона знята: Україна може бити західною зброєю по всій території РФ - ЗМІ

Країни Заходу зняли заборону на удари далекобійним озброєнням по всій території Росії, однак військовий експерт вказує на важливий нюанс.

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Заборону для України на далекобійні удари вглиб Росії знято / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, скріншот із відео

Про що сказав Олег Катков:

Країни Заходу зняли заборону на удари по всій території РФ

Україна має власну зброю, яка може бити вглиб Росії на 2500 кілометрів

Заборону на удари західною зброєю вглиб території Росії знято, однак наразі Україна може завдавати таких ударів лише власними засобами з дальністю до 2500 км. Про це в ефірі Еспресо повідомив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Він зазначив, що Генштаб ЗСУ підтвердив високоточний удар по пункту управління російських військ у районі Новоіванівки. Катков також підкреслив, що раніше партнери забороняли Україні завдавати ударів по території РФ, хоча жодних обмежень для російських атак на українську територію не було, що є несправедливими умовами для захисту суверенітету країни.

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"Ці обмеження мали б зняти з самого початку і взагалі вони не мали право на існування. Вести бойові дії проти противника, що переважає в засобах, і з певними обмеженнями було просто не людяно", - вважає Катков.

Експерт зазначив, що Україна володіє лише власними засобами виробництва, здатними вражати цілі на відстані до 2500 км на території противника.

Катков підкреслив, що обмеження щодо використання західного озброєння для ударів по Росії суттєво змінилися в позитивному напрямку. Якщо раніше такі удари були повністю заборонені, то нині їх можна завдавати без обмежень не лише по Курській області, а й по всій території РФ. Водночас актуальним залишається питання дальності цих ударів.

"У Росії є засоби, щоб бити вглиб усієї території України. У нас же є тільки власні засоби, які мають дальність ураження до 2500 км і важливо зазначити, що говоримо ми про дрони, а не ракети. Тобто, в нас немає засобів західного виробництва здатних вражати на таких відстанях", - додав він.

Що відомо про ракети українського виробництва та їх дальність / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 20 січня 2025 року українські далекобійні дрони-камікадзе завдали удару по Казанському авіазаводу, де виробляються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160. Аналітики Defence Express проаналізували можливості Росії щодо їхнього виробництва.

Україна активізувала удари вглиб території РФ, що впливає на спроможність ворога атакувати. Генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко наголосив, що удари по нафтопереробних заводах і нафтобазах послаблюють російські сили.

Зокрема, 14 січня під ударом дронів опинилася нафтобаза біля аеродрому "Енгельс". Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив, що там зберігається паливо для літаків, які завдають ракетних ударів по українських містах.

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Хто такий Олег Катков Олег Катков - експерт з озброєнь, головний редактор програм інформаційно-консалтингового агентства Defense Express. Працює в агентстві з 2019 року. Сфера інтересів: огляд і аналіз озброєнь, а також військово-промислових аспектів, пов'язаних із повномасштабною війною Росії проти України. Раніше був керівником пресслужби найбільшого оборонного конгломерату України і працював як журналіст у провідних ЗМІ, в яких висвітлював теми війни та оборонно-промислового комплексу.

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