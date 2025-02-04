Що сталось із військами КНДР на фронті: у РНБО розкрили неочікувані деталі

Північнокорейці можуть повернутися після отримання додаткової підготовки.

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Куди поділись війська КНДР із фронту / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, t.me/V_Zelenskiy_official

Ключові тези Коваленка:

Куди поділись війська КНДР із фронту

У РНБО дали прогноз подій на фронті

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що військові з Північної Кореї вже протягом кількох тижнів участі у штурмах не беруть.

"Наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть КНДРівські військових для участі в штурмових діях на Курщині. Зараз вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть", - зазначив він. відео дня

Також стало відомо, що війська КНДР вивели з фронту через величезні втрати. Українські та американські офіційні особи повідомили, що північнокорейці можуть повернутися після отримання додаткової підготовки або після того, як росіяни вигадають нові способи їхнього розгортання, щоб уникнути таких важких втрат.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Війська КНДР в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у Південній Кореї пояснили причину, чому солдати КНДР зникли з фронту на Курщині. Відомство підтвердило, що однією з причин відсутності північнокорейських військ на Курщині - великі втрати.

Згодом у ЗСУ розкрили, куди поділися війська КНДР із Курської області. Іван Тимочко пояснив, що північнокорейських військових могли вивести з Курської області лише з метою перегрупування. Навряд чи варто сподіватися на те, що вони остаточно залишать регіон.

У ЦПД також розповіли, чому війська КНДР відступили на Курщині. Андрій Коваленко повідомив, що наразі вони проводять з російськими командирами та своїми офіцерами "роботу над помилками", щоб поліпшити тактику дій. Для Кім Чен Ина "великою проблемою" є те, що солдати КНДР потрапили в полон.

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