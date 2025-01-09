'Рамштайн' та нові терміни закінчення війни: головні новини України (дайджест)

Новини України 9 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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/ Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Офіс президента України, Укртрансгаз, facebook.com/DonaldTrump

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

У Байдена не встигнуть витратити "кілька мільярдів" доларів на допомогу Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всю суму військової допомоги Україні, схваленої навесні 2024 року Конгресом, до вступу на посаду нового глави держави Дональда Трампа. Залишиться "кілька" мільярдів доларів. Про це заявила заступниця речниці глави Міноборони США Сабріна Сінгх.

Армія РФ просунулася біля 9 населених пунктів на Донбасі - DeepState

Російська окупаційна армія просунулася біля дев'яти населених пунктів. У ніч на 9 січня аналітичний проєкт DeepState опублікував деталі у своєму Telegram-каналі.

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Зокрема, окупанти мають просування у низці населених пунктів Донецької області.

400 окупантів злягло в одному бою: армії КНДР і РФ б'ють рекорди на Курщині

Російські війська агресорів не полишають спроб вибити Сили оборони України з території Курської області. Нещодавно, як розповів президент України Володимир Зеленський, армія окупантів тільки біля одного села Махнівка втратила до батальйону піхоти, включно з північнокорейськими солдатами і російськими десантниками.

За даними видання Forbes, Махнівка, перейшла під контроль українських військових ще в кінці літа, але саме вона вже кілька днів є місцем запеклих боїв.

"Росія не має всіх переваг в Україні, як здається": Остін зробив гучну заяву

Незважаючи на те, що країна-агресорка Росія, здається, має перевагу у своєму вторгненні в Україну, Кремль стикається зі зростаючою кількістю проблем, а це у свою чергу ускладнить будь-які спроби закріпити Кремлем свої досягнення. Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, який невдовзі піде у відставку, в інтерв'ю Bloomberg News.

Постачання газу РФ до Словаччини: Фіцо похвалився домовленістю з Путіним

Під час зустрічі в Москві прем'єр-міністр Роберт Фіцо з очільником Кремля Володимиром Путіним забезпечив постачання газу РФ до Словаччини заздалегідь.

Як вказав прем'єр, відбулося це якраз перед тим, як Україна припинила транзит газу, пише Reuters.

Частину заброньованих українців можуть мобілізувати після 28 лютого: деталі

В Україні після 28 лютого у військовозобов'язаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то його заброньовані працівники втрачають бронювання. Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

У штаті Каліфорнія оголосили режим стихійного лиха через масштабні лісові пожежі, які стають некерованими через вітер. Уже відомо, що загинули 5 осіб, а близько 130 тисяч жителів евакуйовано, також знищено близько 1000 будівель.

Як заявило видання CNN, пожежа стала найбільш руйнівною в історії Лос-Анджелеса.

Кінець війни до 30 квітня: чи вдасться Трампу такий сценарій - експерт

100 днів з моменту інавгурації обраного президента США Дональда Трампа - за такий термін Сполучені Штати Америки прагнуть завершити війну в Україні.

Однак, як підкреслив в ефірі "Новини.Live" сказав Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", "бажання і реальність - це зовсім різні речі".

Просунулися на 40 км за рік: майор сказав, чи зайдуть росіяни на Дніпропетровщину

Російським окупантам лишилося небагато до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Цілком можливо, що вони зможуть дійти до Дніпропетровщини.

Проте це не означає, що просування військ РФ становить загрозу самому місту Дніпро – до обласного центру росіянам дуже далеко, і шансів, що вони дійдуть до нього вкрай мало. Таку думку висловив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман в інтерв’ю Главреду.

Рада прийняла законопроєкт про базову військову підготовку: чи буде мобілізація жінок

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Рада проголосувала в цілому законопроєкт про базову військову підготовку - проходження для жінок буде виключно добровільним.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що за законопроєкт проголосували 298 депутатів. Під час розгляду законопроєкту про БВП Рада прийняла правку про проходження базової військової підготовки для жінок буде виключно добровільним.

Потужний удар ГУР: на півдні підірвано укріплену гарматну позицію росіян

У Запорізькій області знищено укріплену артилерійську позицію російської окупаційної армії.

Бійці Головного управління розвідки Міноборони завдали удару по позиції росіян за допомогою дронів, йдеться в повідомленні ГУР.

Понад 500 тис. осіб подали в розшук: ВР схвалила знижку у 50% штрафу для ухилянтів

Від початку повномасштабного вторгнення ТЦК подало у розшук понад 500 тисяч осіб.

Про це розповіла офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів. Вона зазначила, що розшуком цих осіб займається не ТЦК, а Національна поліція. Але в Нацполіції обмежені ресурси, тому розшукати таку кількість людей буде складно.

РФ фактично зайняла Курахове: росіяни готують наступ на трьох важливих напрямках

Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що росіяни планують огинати Покровськ із західної частини.

"Щодо ситуації на Донецькому напрямку, на жаль, мусимо констатувати, що ворог фактично зайняв місто Курахове. Там тривають ще важкі бої. В більшості, на жаль, росіяни мають просування на ТЕС. Намагаються повністю окупувати населений пункт Старі Терни. Фактично на Покровському напрямку, який для росіян на Донеччині є основним, вони планують огинати місто Покровськ безпосередньо із західної його частини. Прориваються до однієї із автошляхів, тому що Покровськ - це все-таки місто, яке має дев'ять основних транспортних артерій, по яких здійснюється забезпечення логістики наших Сил оборони", - розповів він в ефірі телеканалу "Еспресо".

Завершення війни у 2025 році: головні заяви Зеленського на засіданні Рамштайн

Цього року Україна хоче поставити рекорд за кількістю та якістю дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

США оголосили про пакет допомоги на $500 млн для України: подробиці

Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакету військової допомоги для України, сума якого становить 500 мільйонів доларів.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін. Він виступив з відповідною заявою у Німеччині, де він востаннє перед залишенням своєї посади очолює засідання контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн").

"У 2025-му війна буде без пауз": перемир’я може зіграти на користь РФ – Гетьман

Останнім часом неодноразово лунали заяви про те, що бойові дії можуть припинитися, і почнуться перемовини. Але для того, щоб проводити переговори, обидві сторони мають прагнути досягнути певного компромісного варіанту. Проте країна-агресорка Росія цього не хоче і на жодні компроміси йти не збирається. Москва висуває свої вимоги, які Україна виконувати не збирається.

Переговори Києва та Москви "на носі": яким буде сценарій і коли старт - CNN

Вже у першій половині 2025 року можуть відбутися переговори України та Росії.

Про це з посиланням на українських та американських чиновників повідомляє CNN .

Згідно з інформацією видання, переговори між Києвом і Москвою планувалися на початок цього року, незалежно від результатів виборів у США, навіть якщо б Камала Гарріс здобула перемогу в листопаді 2024 року.

Трамп говорить про прямі переговори з Путіним без Зеленського: що відомо

В інтерв'ю Главреду експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса розповів, чому Трамп дедалі більше говорить про прямі переговори з Путіним, без участі Зеленського та України - які ризики можуть бути.

На "Рамштайні" узгодили план підтримки України до 2027 року: подробиці

На засіданні "Рамштайну" узгодили план підтримки України до 2027 року. У межах роботи Контактної групи з питань оборони України затвердили 8 дорожніх карт, які визначають ключові цілі Сил оборони та стануть основою для середньострокової та довгострокової підтримки України. Про це йдеться в повідомленні Міноборони.

Зазначається, що наразі головне завдання – збалансувати нагальні потреби ЗСУ під час війни із довгостроковими цілями розвитку армії.

Без шансів для РФ: що примусить Путіна підписати мир - Зеленський розкрив рецепт

Розміщення іноземного контингенту в Україні стане одним із кращих інструментів для примусу Росії до миру. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час засідання у форматі "Рамштайн".

Очільник нашої держави зазначив, що з такою ініціативою раніше вже виступала Франція.

ЗСУ "перемололи" тисячі північнокорейців: Зеленський назвав втрати КНДР на фронті

Президент Володимир Зеленський прокоментував втрати армії Північної Кореї в боях зі Збройними силами України на Курському напрямку.

Втрати військових із КНДР становили 4 тис. осіб пораненими і вбитими, повідомив він під час 25-го засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині.

"Поразка РФ не означає кінець війни": Куса сказав, які гарантії потрібні Україні

Навіть якщо Україні та країні-агресорці Росії вдасться домовитися про припинення вогню, це не гарантує усунення самої суті конфлікту і його першопричин. Більше того – навіть військова поразка Росії на полі бою не гарантує завершення війни.

Тому Україні потрібні довго строкові гарантії, одними з яких можуть бути гарантії поставок озброєння. Таку думку висловив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса в інтерв'ю Главреду.

Російський диктатор Володимир Путін мав намір наступати на Запоріжжя, але наразі відмовився від цих планів. Як заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в інтерв'ю "РБК-Україна", зараз на Запорізькому напрямку немає значної загрози для лінії фронту, хоча передбачити, яка буде ситуація через кілька місяців складно.

"Змінили характер війни": Зеленський анонсував рекордне виробництво дронів

Дрони є інструментом, який уже змінив характер війни, і ці зміни ще далеко не завершені, заявив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні існує пряма залежність: щоб зупинити просування ворога, щоб не втрачати людей і території, нам потрібні дрони", - наголосив він у своєму Telegram.

Перемога РФ обійдеться США набагато дорожче, ніж допомога Україні - Bloomberg

Можлива перемога країни-агресора Росії в розв'язаній проти України війні потребуватиме різкого збільшення видатків Пентагону більш ніж на 800 мільярдів доларів до 2029 року. І це набагато дорожче, ніж допомагати Україні зброєю. Про це йдеться у новому звіті-аналізі Американського інституту підприємництва, пише Bloomberg.

Контрнаступ ЗСУ на Курщині: в розвідці Британії оцінили ситуацію на фронті

5 січня 2025 року Збройні сили України здійснили обмежену бронетанкову контратаку проти російських військ у Курській області РФ. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на розвідувальні дані, оприлюднені в X (Twitter).

У зведенні зазначено, що атака відбулася на тлі оборони українського виступу в Курській області, який постійно зазнає атак з боку російських та північнокорейських військових.

Море зброї від країн НАТО: що отримає Україна за підсумками "Рамштайну"

Новий пакет військової допомоги від США вартістю 500 мільйонів доларів спрямований на задоволення "критичних потреб" України в умовах війни. До нього увійдуть ракети протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боєприпаси класу "повітря-земля" та інше озброєння. Про це повідомило Міністерство оборони США.

Військовий експерт розкрив неочікуваний момент на зустрічі "Рамштайн": що відомо

Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що на "Рамштайні-25" прозвучала заява, що це може бути остання зустріч у цьому форматі.

"Мене насторожила заява одного з учасників "Рамштайну", мовиться про колективного учасника, представників країн на цій зустрічі, з приводу того, що це, можливо, остання зустріч в цьому форматі. Однак якщо говорити про колективну підтримку європейських партнерів, то вони враховують сценарій, при якому США поставлять на паузу військово-технічну співпрацю. Але, знову ж таки, це контроверсійна версія, тому що Сполучені Штати заявили про передачу українській стороні макроекономічної допомоги на суму $15 млрд за рахунок заморожених російських активів, з яких тільки $1 млрд встигне передати адміністрація Байдена", - зауважив військовий експерт в ефірі "Еспресо".

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після поїздки на переговори до російського диктатора Путіна посилив свої погрози щодо України через припинення Києвом транзиту російського газу. Фіцо зробив відповідну заяву 9 січня в Брюсселі після переговорів із представниками Європейської комісії, повідомляє Teraz.sk.

17-річних хлопців будуть штрафувати за непостановку на облік: що їм загрожує

Нардеп, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський повідомив, що в Україні 17-річних хлопців, які не стали на військовий облік вчасно, штрафуватимуть.

"Якщо встановлено факт адміністративного правопорушення і немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності", - наголосив Веніславський для "Еспресо".

Мирний план Дональда Трампа може запрацювати через кілька тижнів після інавгурації. Переговорний процес між Росією та Україною може розпочатися ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Британії Девід Леммі, пише The Sun.

Трамп переглядає свій підхід щодо України: що зміниться - Financial Times

Новообраний президент США Дональд Трамп відклав свою передвиборчу обіцянку "завершити війну в Україні за 24 години" на кілька місяців. Європейські партнери розцінили це як сигнал, що його адміністрація не планує негайно відмовлятися від підтримки Києва. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на двох європейських чиновників, передає ТСН.

За словами єврочиновників, команда Трампа поки що не визначилася зі стратегією завершення війни в Україні. Вони зазначили, що, ймовірно, підтримка України триватиме і після інавгурації президента США 20 січня.

Вітер 30 м/с, сніг та дощ: у яких областях оголосили штормове попередження

Погода в Україні 10 січня буде дуже теплою, але у деяких областях оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Через відлигу та опади там можуть зійти снігові лавини.

"У них є коннект": Зеленський готовий до діалогу з Трампом - Стефанчук

Президент України Володимир Зеленський готовий до діалогу з новообраним лідером США Дональдом Трампом. Про це на брифінгу заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент Укрінформу.

Спікер парламенту зазначив, Україна завжди була вдячна Сполученим Штатам за двопартійну підтримку та за допомогу, яку надає американський народ.

Втрати Росії після повномасштабного вторгнення до України досягли позначки в 700 тисяч убитими та пораненими, що перевищує кількість загиблих у всіх попередніх конфліктах за участю Москви разом узятих. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомляє Укрінформ.

"Із 2022 року Росія зазнала понад 700 тисяч втрат в Україні. Це більше, ніж Москва зазнала в усіх конфліктах після Другої світової війни разом узятих", - підкреслив глава Пентагону.

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