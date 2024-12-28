Відкрити в Україні новий фронт: Зеленський розкрив доручення Путіна для Фіцо

Президент Володимир Зеленський переконаний, що вчинки Фіцо – на шкоду Словаччини.

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Зеленський відреагував на заяви Фіцо / Коллаж: Главред, фото: скриншот Facebook, facebook.com/robertficosk

Що сказав Зеленський:

Путін доручив Фіцо відкрити другий фронт

Фіцо втягує Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям

Україна працює сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики

Все виглядає так, що диктатор з Росії Путін таки доручив прем'єр-міністрові Словаччини Роберту Фіцо "відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини".

Про це заявив президент Володимир Зеленський у Telegram.

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"Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі", – сказав глава держави.

За словами очільника України, саме через окупацію Росією Запорізької атомної станції та цілеспрямоване знищення російськими ударами значної частини української теплової та гідрогенерації електрики виникла потреба України в імпорті електрики.

"Завдяки героїчній роботі наших енергетиків і рятівній співпраці з ЄС, США, Британією, Норвегією, Японією та іншими нашими партнерами ми не допустили блекауту в Україні. Тепер Фіцо втягує ще й Словаччину в намагання Росії завдати болю українцям", – пише президент.

Окрім цього, Зеленський переконаний, що вчинки Фіцо – на шкоду Словаччини. Окрім цього, він дорікнув словацькому прем'єрові, що підтримка злочинної російської агресії є "абсолютно аморальною".

"По-друге, недалекоглядна політика Фіцо вже залишила народ Словаччини без компенсації за втрату російського транзиту газу, а також може залишити народ Словаччини ще без щонайменше 200 мільйонів доларів щорічно, які Україна сплачує за імпортовану електрику. Так, імпорт електрики для порятунку небезплатний, і це значні кошти", – зауважив глава держави.

Також очільник України нагадав, що частка Словаччини в імпорті електрики в Україну складає близько 19 %.

Ба більше, наша країна зараз активно працює з нашими сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики.

"Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила. Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", – різко підсумував Зеленський.

Взаємодія Словаччини та України - останні деталі

Як повідомляв Главред, нещодавно президент Зеленський розкритикував Фіцо після поїздки у Москву. На думку глави України, прем'єру Словаччини потрібні лише гроші і йому байдуже на життя українців.

Згодом стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожує Україні "енергоблокадою" через газ з РФ. Він боїться, що зупинка транзиту російського газу буде великим економічним ударом для Європи.

Своєю чергою експерт з енергетики Олександр Харченко пояснив, чи існує серйозна загроза для електропостачання України. На його думку, Україна зможе легко компенсувати ці обсяги електроенергії зі Словаччини за рахунок інших підключень.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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