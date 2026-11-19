Пєсков відмовився розкрити, кого саме запросили, а формат діалогу з Україною Кремль обіцяє визначити лише після цієї зустрічі.

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Росія запросила європейців на переговори до Москви / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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Путін заявив, що запросив європейців до Москви

Формат діалогу з Україною Кремль визначить після цієї зустрічі

Пєсков не став розкривати, кого саме запросили

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва через дипломатичні канали запросила представників Європи приїхати до Росії, щоб визначити їхню позицію. Заява пролунала на прес-конференції в Шеньчжені за підсумками саміту Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна.

За словами диктатора, лише після зустрічі з європейцями Росія вирішить, у якому форматі продовжить діалог з Україною. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Путін стверджує, що Москва нібито погодилася з пропозицією американських переговірників включити безпеку України до загальної європейської безпеки. Реакцію європейських столиць на цю ідею він назвав істерикою.

"Що за істерику ми бачимо зараз у деяких європейських столицях? Що в цьому поганого? Безпека України має бути вписана в європейську безпеку", - заявив Путін.

За його словами, обговорювати безпеку Європи без самих європейців було б дивно, тому Кремль хоче зрозуміти позицію представників ЄС.

"І тому ми через дипломатичні канали запропонували європейцям приїхати до Москви, щоб визначити їхню позицію", - сказав він.

Кого запросили до Москви?

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков додав, що Кремль поки що не повідомлятиме, кого саме з європейців запросили до Москви. Сам Путін також заявив, що на залученні європейців до переговорів наполягає американська сторона.

Запрошення пролунало в день, коли головні європейські союзники України збираються в Берліні разом зі спеціальними посланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Чи вдасться Кремлю розколоти Європу та Україну?

Політолог, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний в інтерв’ю "Главреду" попередив, що найнебезпечніший варіант для України - спільна змова трьох держав, після якої почнуть тиснути на Європу.

"Якщо це буде консенсусне рішення всіх трьох держав, Україна залишиться разом із Європою. Тоді їм залишиться дотиснути Європу і примусити Україну до невигідного миру. Це найгірший для нас сценарій", - зазначив експерт.

Оцінюючи домовленості, які обговорюються за закритими дверима, Розумний звернув увагу на їхню повну непрозорість.

"Це схоже на шахрайську схему, в якій незрозуміло, хто кого і куди приймає", - пояснив Розумний.

Виконавча директорка київського аналітичного центру Strategic Intelligence Institute Марія Кучеренко у коментарі Al Jazeera звернула увагу, що Москва прагне вести діалог насамперед із Вашингтоном, а не з європейськими столицями.

"Росіяни хочуть розмовляти з американцями. З Європою вони розмовляти не хочуть", - заявила вона.

Переговори про мир в Україні - новини

Як повідомляв Главред, Путін підбив підсумки переговорів із Трампом і Сі Цзіньпіном. Він назвав позицію України та Європи перешкодою для компромісів, на які Росія нібито погодилася в Анкориджі. При цьому в Кремлі виступили проти територіальних поступок з боку Росії.

Головні європейські союзники України 19 листопада збираються в Берліні. У зустрічі беруть участь спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Президент України Володимир Зеленський назвав зустріч шансом обговорити переговори та дізнатися подробиці китайських переговорів Трампа.

Лідери трьох країн за підсумками саміту в Китаї підписали спільний документ. У декларації Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна не згадуються ані Україна, ані Європа. Документ із чотирьох пунктів стосується реформи ООН, нафтопродуктів, юрисдикції МКС та ядерних ризиків.

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