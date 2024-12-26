В Україні відновили бронювання через "Дію": схема броні працівника

У "Дії" зазначили, що поки недоступне бронювання для філій компаній і для кінцевих бенефіціарів.

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В Україні відновили бронювання через "Дію" / колаж Главред, фото: УНІАН

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"Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати

Як забронювати працівника через "Дію"

У четвер, 26 грудня, на Єдиному порталі державних послуг "Дія" відновили бронювання працівників. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що "Дія" сама підтягує працівників, яких можна забронювати, а також перевіряє відповідність вимогам.

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"Відновили послугу на порталі, тому ви вже можете бронювати співробітників. Усе технологічно і швидко. Подаєте заяву і чекаєте 72 години, далі відповідь приходить окремо по кожному в особистий кабінет заявника", - написав він.

У "Дії" зазначили, що поки недоступне бронювання для філій компаній і для кінцевих бенефіціарів.

Як забронювати працівника через "Дію":

Зайдіть у кабінет громадянина на порталі. Оберіть опцію "Подати заяву". Вкажіть дані кандидатів для бронювання. Підтвердіть, що заробітна плата працівника, якого бронюєте, відповідає нормам. Перевірте заяву та підпишіть її. Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет.

Нагадаємо, що після масштабної кібератаки в країні тимчасово призупинено роботу державних реєстрів. Через це Кабмін автоматично продовжив на місяць бронювання, які діяли станом на 19 грудня.

Бронювання в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, з 1 грудня Кабінет міністрів змінив підходи до звільнення співробітників від мобілізації, зокрема щодо статусу "критично важливого підприємства". Для отримання цього статусу підприємство має відповідати двом обов'язковим критеріям: відсутність податкової заборгованості та середня зарплата не нижче 20 000 грн.

Також в Україні оновлено статус критично важливих підприємств за новими критеріями, повідомило Міністерство економіки. Перші сім компаній, які успішно пройшли оновлення, працюють у сферах виробництва скляних виробів, меблів, текстилю та керамічної плитки. Підприємства, які ще не оновили статус, можуть бронювати працівників до 28 лютого 2025 року.

Окрім цього, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що норми щодо зарплати на підприємствах, які планують забронювати своїх співробітників, є справедливими і відповідають принципу "Воюй або працюй". Він пояснив, що уряд провів аудит системи бронювання після виявлення зловживань бізнесом.

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Що таке бронь від мобілізації по зарплаті? У Раді виступили з ініціативою щодо бронювання громадян, які здатні заплатити щомісячний військовий збір на суму 20 000 гривень. Йшлося про сплату додаткового військового збору за кожного мобілізованого незалежно від того, яку посаду він обіймає. Кабмін та Офіс президента розглядають іншу модель - з прив'язкою до заробітної плати, починаючи від 35 тисяч гривень. Ідея передбачає автоматичне бронювання для осіб, які отримують таку зарплату.

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