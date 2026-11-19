Обмеження стосуватимуться і побутових споживачів, і промисловості.

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Графіки відключення світла в Україні на 20 листопада / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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20 листопада в частині областей діятимуть графіки відключення світла

Графіки охоплять від 0,5 до 3 черг споживачів

Для промисловості запровадять обмеження потужності

У п'ятницю, 20 листопада, у частині областей України цілодобово застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження торкнуться всіх категорій споживачів: і побутових абонентів, і бізнесу. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Для промислових підприємств передбачено графіки обмеження потужності. Решта споживачів житиме за погодинними знеструмленнями, обсяг яких становитиме від 0,5 до 3 черг.

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У компанії також пояснили, що спричинило запровадження обмежень і як просуваються ремонтні роботи.

"Причина - наслідки ворожих атак на енергосистему. Енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та мережі, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців", - йдеться у повідомленні.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Яким містам загрожують найдовші відключення

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що невеликі українські міста під час сильних морозів можуть залишатися без електроенергії до трьох діб, якщо російський удар виведе з ладу місцеву підстанцію.

За його словами, на тлі зростання споживання ситуація з енергопостачанням у різних регіонах може кардинально відрізнятися.

"Десь може бути взагалі без обмежень, десь через атаку може бути три дні без електрики", - наголосив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, російські війська атакували об’єкти генерації, а також мережі передачі та розподілу електроенергії в кількох регіонах України. Станом на ранок 19 листопада без світла залишалися споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.

Вранці 14 листопада російські окупанти атакували енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області. Без електропостачання залишилися майже 50 тисяч родин.

Також відомо, що Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж торік. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробляти електроенергію, а енергоінфраструктура міста має значно більше пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

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