У підготовці плану бере участь українська армія, а багатонаціональні сили коаліції стануть частиною гарантій безпеки для Києва.

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Європейські війська в Україні: Макрон повідомив, коли їх можуть розмістити / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

Європейські сили можуть увійти в Україну після припинення вогню

У підготовці плану бере участь українська армія

Навчання коаліції вже проходять у Польщі

Європейські військові можуть з'явитися на території України після припинення вогню - президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "коаліція бажаючих" готує такий план як один з елементів гарантій безпеки для Києва. За його словами, у підготовці плану бере участь і українська армія.

Про це Макрон заявив під час спільної пресконференції за підсумками засідання коаліції в Берліні 19 листопада, запис якої опубліковано на YouTube.

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"Українська армія залучена до цього плану, і це стосувалося залучення європейських збройних сил на територію України. Це наша спільна безпека", - наголосив Макрон.

За його словами, йдеться про створення багатонаціональних сил у рамках коаліції, які зможуть бути розгорнуті в Україні після досягнення надійного припинення бойових дій. Точні терміни, чисельність і місця розміщення контингенту офіційно не оголошувалися.

Інфографіка: Главред

Коли європейські сили можуть опинитися в Україні?

Президент Франції пов’язав цей план із тим, якою стане система безпеки Європи після війни. Він нагадав, що союзники вже почали готувати свої армії до такого сценарію.

"Сьогодні перед Європою, перед НАТО стоїть питання про те, що буде на наступний день після війни. Україна стане країною з добре оснащеною армією. 13 липня цього року ми оголосили про проведення спільних навчань у Польщі. Ми заявили, що можемо готувати наші збройні сили до того, що буде після війни, і ми це робимо", - зазначив Макрон.

Що відомо про навчання коаліції в Польщі?

Макрон подякував Польщі за організацію спільних навчань - за його словами, у них беруть участь 12 країн і 1200 військових. За даними Kyiv Independent, навчання відбуваються 9–22 листопада під керівництвом Великої Британії та Франції, а залучено до них близько 2800 військових із 11 країн.

Розгортання багатонаціональних сил можливе лише на запит Києва та після припинення бойових дій. Сама Польща свої війська в Україну не відправлятиме і залишиться логістичним хабом, пише Kyiv Post.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг, за даними Kyiv Independent, наголошував, що мова йде не про гіпотетичний сценарій.

"Це не гіпотетичний план, це реальні сили, готові допомогти Україні, щойно припиняться бойові дії", - заявив Стрітінг.

Що Макрон сказав про переговори з Росією?

Президент Франції назвав "коаліцію охочих" силою, якій можна довіряти в питанні гарантій безпеки. Він також заявив про готовність до мирних переговорів із країною-агресором - Росією.

"Ця коаліція заслуговує на довіру, вона підтримує Україну в питанні гарантій безпеки, про які ми говоримо. У нас зараз є воля вести справжні переговори з Росією про мир", - додав Макрон.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками зустрічі заявив, що Україна має зберегти можливість вступу до ЄС, отримати допомогу у відновленні та надійні гарантії безпеки після припинення вогню. Як пише "Главком", він також наголосив, що успішними можуть бути лише переговори разом з Україною та Європою.

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер, у свою чергу, заявив, що після війни НАТО має відігравати в Європі роль "захисника миру".

Гарантії безпеки для України - новини

Як повідомляв "Главред", 19 листопада в Берліні відбулося засідання "коаліції бажаючих" за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. За підсумками зустрічі лідери коаліції виступили із заявами про подальшу підтримку України. Учасники обговорювали гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.

Напередодні засідання в Берліні очікували й американську делегацію. Спецпосланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер мали провести переговори з українськими та європейськими чиновниками. За даними Axios, йшлося про гарантії безпеки та план відновлення України.

Франція визнала, що в Україні перебувають її дипломати та військовий персонал - вони працюють у посольстві в Києві. Так Париж відповів на повідомлення про неоголошену місію Volia, в рамках якої французькі військові нібито вже кілька місяців перебувають в Україні.

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