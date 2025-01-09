У Байдена не встигнуть витратити 'кілька мільярдів' доларів на допомогу Україні

У Пентагоні прокоментували можливий ризик "заморожування" надання допомоги Україні новою адміністрацією.

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Команда Байдена не встигне витратити гроші на допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

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З пакета, схваленого навесні 2024 року, залишиться кілька мільярдів

Підтримка України в Конгресі є сильною

Адміністрація президента США Джо Байдена не встигне реалізувати всю суму військової допомоги Україні, схваленої навесні 2024 року Конгресом, до вступу на посаду нового глави держави Дональда Трампа. Залишиться "кілька" мільярдів доларів. Про це заявила заступниця речниці глави Міноборони США Сабріна Сінгх.

"Щодо України, ви знаєте, залишиться кілька мільярдів доларів повноважень для нової адміністрації, щоб вирішити, що вона вирішить робити з тими повноваженнями, які залишилися", - сказала заступник спікера Пентагону під час брифінгу у Вашингтоні.

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Сінг також прокоментувала можливий ризик "заморожування" надання допомоги Україні з боку США новою адміністрацією Трампа. За її словами, Київ має двопартійну підтримку в Конгресі.

"І саме завдяки нашим зусиллям Україна продовжує досягати успіхів на полі бою... Вони (українці, - ред.) роблять це за підтримки Сполучених Штатів та інших країн-союзників і коаліцій через Контактну групу з питань оборони України (зустрічі у форматі "Рамштайн", - ред.)", - додала вона.

"Ми сподіваємося, що певним чином контактна група з питань оборони України продовжить працювати. Але, звичайно, підтримка України в Конгресі залишається сильною", - додала Сінгх.

Представниця американського оборонного відомства уточнила, що наразі Штати та інші країни-союзники і партнери спільно виділили понад 126 мільярдів доларів на допомогу Україні у сфері безпеки після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Які країни входять до групи Рамштайн / Інфографіка: Главред ​

Військова допомога Україні з боку США

Як повідомляв Главред, США можуть оголосити про значний пакет військової допомоги Україні. Це, ймовірно, відбудеться в рамках візиту глави Пентагону Ллойда Остіна до Німеччини на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 січня. Про це пише Associated Press.

30 грудня президент США Джозеф Байден оголосив про виділення Україні $2,5 млрд у сфері безпеки для зміцнення оборони у зв'язку з військовою агресією РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що постачання військової допомоги від США в Україну збільшуються, що допомагає вирівняти ситуацію на фронті.

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