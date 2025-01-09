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"Поразка РФ не означає кінець війни": Куса сказав, які гарантії потрібні Україні

Альона Вороніна
9 січня 2025, 16:24
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Навіть якщо Росія зазнає тактичною військової поразки на полі бою, це не гарантує завершення війни.
'Поразка РФ не означає кінець війни': Куса сказав, які гарантії потрібні Україні
Експерт сказав, які гарантії потрібні Україні/ колаж: Главред, фото: ОП, скрін з відео

Основні тези Куси:

  • Україні в будь-якому разі потрібні гарантії поставок озброєння
  • Навіть тактична військова поразка Росії на полі бою не гарантує завершення війни
  • У разі домовленості про припинення вогню, цей мир може виявитися нетривалим

Навіть якщо Україні та країні-агресорці Росії вдасться домовитися про припинення вогню, це не гарантує усунення самої суті конфлікту і його першопричин. Більше того – навіть військова поразка Росії на полі бою не гарантує завершення війни.

Тому Україні потрібні довго строкові гарантії, одними з яких можуть бути гарантії поставок озброєння. Таку думку висловив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса в інтерв'ю Главреду.

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"Україні в будь-якому разі потрібні гарантії поставок озброєння, оскільки наразі країна не може самостійно виробляти достатню кількість озброєння. Також буде необхідна фінансова допомога, оскільки економіка України зараз не в змозі повністю забезпечувати свої потреби самостійно з таким величезним оборонним бюджетом", – зазначив Куса.

Він наголосив, що навіть при досягненні угоди про припинення вогню немає впевненості в тому, що бойові дії припиняться надовго.

"Навіть якщо припинення вогню працюватиме, ніхто не знає, наскільки тривалим виявиться цей мир. Це не гарантія того, що війна закінчиться і не відновиться за кілька місяців або років", – сказав Куса.

Чи можливі переговори між Україною і РФ – останні новини

Як повідомив раніше Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у бажання Путіна закінчити війну в Україні. Україна не проти домагатися закінчення війни шляхом діалогу, але для цього потрібно бути в сильній позиції.

Також раніше повідомлялося, що у МЗС зробили заяву і розкрили мирний план України. "Мир завдяки силі" – концепція, яка має змусити агресора Росію припинити війну, сказав Андрій Сибіга.

Нагадаємо, Блінкен розповів, якою буде мирна угода Трампа. Держсекретар США вважає, що у 2025 році Україна та РФ можуть прийняти рішення про початок переговорів.

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Хто такий Ілля Куса

Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього".

За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу.

Володіє англійською та арабською мовами.

Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

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війна в Україні режим припинення вогню Ілія Куса
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