Людмила Загорська також зізналася, про яку поїздку з музикантом, що не відбулася, вона шкодує й досі.

https://glavred.net/stars/poteryala-soznanie-v-parizhe-aktrisa-o-tom-kak-ee-spas-kuzma-skryabin-10813646.html Посилання скопійоване

Відома актриса розповіла історію про те, як її врятував Кузьма Скрябін у Парижі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

Що розповіла актриса:

Скрябін підхопив Загорську, коли вона втрачала свідомість

Це сталося на зйомках "Ігор патріотів" під Парижем

Актриса шкодує, що не поїхала з ним до Нормандії

Українська актриса Людмила Загорська розповіла, що під час зйомок у Франції Кузьма Скрябін буквально підняв її на руки, коли вона від перевтоми почала втрачати свідомість біля Тріумфальної арки. Крім того, вона зізналася, що досі докоряє собі за відмову від спільної поїздки з музикантом незадовго до його загибелі.

Про це Загорська розповіла в інтерв’ю журналістці Аліні Доротюк на YouTube.

відео дня

За словами актриси, вона працювала разом із музикантом над телепроектом "Ігри патріотів", який знімали під Парижем. Скрябін був ведучим, а Загорська відповідала за літературне редагування його реплік і стежила за тим, як вони звучать у кадрі.

"Був такий проєкт "Ігри патріотів". Ми його знімали в місті Серні під Парижем. Там був великий павільйон, куди з’їжджалися з різних країн знімальні групи. У нас ведучим був Кузьма", - згадала актриса.

Що сталося біля Тріумфальної арки?

Зйомки були виснажливими: робота починалася рано вранці й іноді тривала до 2–3 годин ночі. Після цього команда поверталася до Парижа й спала всього кілька годин, а одного разу під час зйомки на світанку організм актриси не витримав.

"Ми знімали світанок біля Тріумфальної арки. Це було близько шостої ранку. Кузьма стоїть у нарядному вбранні, читає текст. Я все контролюю і відчуваю, що від перевтоми в мене починає темніти в очах і я втрачаю свідомість. Кузьма кинувся до мене і просто підняв мене. Я б неабияк розбилася. Я нічого не бачила, але чула голос Кузьми: "У Люсі немає пульсу. Що робити?" Я думала: "Ну все, померла". Але якось мене привели до тями", - розповіла Людмила.

Про яку поїздку зі Скрябіним шкодує Загорська?

Найболючішим спогадом актриса назвала розмову після завершення зйомок. Скрябін кликав її до Нормандії, проте вона хотіла побачити Канни та Ніццу, і спільна поїздка так і не відбулася.

"Кузьма казав: „Я поїду в Нормандію. Поїхали зі мною". А оскільки ми любимо поплавати, я казала: "Поїхали краще на Лазурний берег, побачимо раз у житті, що таке Канни, Ніцца". А він: "Ні-ні. Я там устриці їстиму". І ми не поїхали з ним, а незабаром він загинув. Я так шкодую, думаю: "Бажання побачити Канни у мене було сильнішим, ніж провести час разом"", - поділилася Загорська.

За словами актриси, після загибелі музиканта вона не раз поверталася думками до тієї розмови. Андрій Кузьменко загинув 2 лютого 2015 року в ДТП у Дніпропетровській області.

Кузьма Скрябін - новини

Як повідомляв Главред, музикант Олег Скрипка дав інтерв’ю блогерові Василю Тимошенку. У ньому він не виключив, що до загибелі Кузьми Скрябіна може бути причетне керівництво країни-агресора РФ. Скрипка розповів, що був знайомий зі Скрябіним і часто з ним зустрічався.

Про музиканта досі згадують його близькі. Раніше дочка Кузьми Скрябіна Барбара Кузьменко показала наслідки обстрілу свого будинку. Барбара - єдина дитина Андрія Кузьменка.

Своїми спогадами про Скрябіна діляться й колеги по сцені. Співачка Міла Нітіч розкрила несподівану правду про Кузьму Скрябіна.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред