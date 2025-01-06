Більше не "любимчик" Трампа: Орбана підсиділи в Європі - хто стане на його місце

У Віктора Орбана, який був би дуже не проти стати провідником між Європою і США, забирають ініціативу.

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Орбан може втрати лаври Трампа / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

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Ініціатива головного комунікатора між Європою і США переходить до Мелані

В Трампа можуть скластися проблемні відносини з Європою

Новим так званим "провідником інтересів" між Європою та США замість угорського прем’єра Віктора Орбана може стати прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив аналітик Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов.

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"Якщо говорити про прем’єр-міністерку Італії, то вона за фактом зараз забирає своєрідну ініціативу у Віктора Орбана, який був би дуже не проти стати провідником між Європою і США", — сказав Костогризов.

Як зазначає аналітик, якщо проаналізувати ті заяви, які лунали від Трампа під час передвиборчої кампанії та продовжилися після його обрання, можна зрозуміти, що з Європою у політика можуть скластися проблемні відносини.

Віктор Орбан / Главред, инфографика

"Порушували питання економіки, зокрема того, що є певна економічна нерівність в аспекті торгівлі між Європою та Америкою. Також порушували питання безпеки. Трамп дійсно хоче, щоб Європа більше сама дбала про свою безпеку, а США вкладалися в безпеку Європи менше.

Відповідно, в такому ключі абсолютно необхідний провідник інтересів, тобто людина, яка буде якось узгоджувати, наприклад, позиції європейських лідерів, Єврокомісії та позиції нової американської адміністрації", — зазначив спікер.

Саме в цьому ключі візит до США Мелоні - палка з двох кінців. З одного боку, він слугує цій меті, а з іншого боку, обнуляє переможні лаври Орбана, каже Костогризов.

"Я нагадаю, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан досить довго товаришує з Дональдом Трампом. Або принаймні декларує, що дружить із ним. І ось мені здається, що в цьому аспекті зустріч важлива", — доповнив гість ефіру.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Водночас, як підкреслює Костогризов, між сторонами можуть виникнути проблеми з політичним розумінням.

"Дональд Трамп представляє певну більш праву і менш, скажімо, скуту якимись правилами політичну платформу, політичну силу, політичну свідомість, як хочете, так і називайте, тоді як Єврокомісія, не окремі лідери країн, а саме Європейський Союз як цілісність, представляє більш лівоцентристську бюрократизовану демократію. У цьому може бути проблема, підходи до всіх питань, як безпеки, так і економіки, можуть відрізнятися", — зазначив аналітик.

Співпраця Орбана та Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, Трамп не один раз розмовляв з Орбаном щодо війни в Україні. Джерела угорської служби Радіо Свобода навіть повідомляли, що прем’єр Угорщини передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа.

Окрім цього, одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом Орбан провів телефонну розмову з Путіним. Вони обговорили економічне співробітництво РФ та Угорщини та "торкнулися" теми повномасштабної війни в Україні.

Своєю чергою Президент України Володимир Зеленський заявляє про відсутність необхідності мати другорядні особи, щоб спілкуватися з Трампом. Нещодавно він висміяв посередництво Орбана в цьому ключі.

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Позиція Орбана щодо України Угорщина обрала ворожу позицію щодо України в контексті війни з Росією. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан та його колеги активно поширюють російські наративи і вірять у поразку України у війні. Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе перемогти "другу армію світу" і виступав категорично проти надання ЄС Україні фінансової та військової підтримки. 27 лютого після саміту в Празі Орбан наголосив на нездатності України перемогти у війні та заявив, що конфлікт обов'язково закінчиться переговорами. У березні на Анталійському дипломатичному форумі в Туреччині Орбан заявив, що з "військового конфлікту" в Україні немає виходу і він паралізує європейську політику. Водночас прем'єр Угорщини вважає, що час зараз нібито "працює на Росію". "Якщо думати, що час працює на українців і Захід, і що продовження війни може принести Україні військовий успіх, то є сенс продовжувати. Якщо хтось думає, що час працює на Росію та продовження війни принесе їй успіх, то краще зараз зупинитися. Я особисто належу до останнього" - сказав угорський прем'єр.

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