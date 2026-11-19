До списку увійшли митці зі США, Європи та Азії, які представляють різні покоління та епохи світового кінематографу.

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Оголошено найвидатніших кінозірок усіх часів / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Коротко:

Мерилін Монро посіла перше місце в рейтингу

Друге місце посів Гамфрі Богарт

Трійку лідерів замикає Чарлі Чаплін

Американська актриса і співачка Мерилін Монро посіла перше місце в рейтингу 100 найвидатніших кінозірок усіх часів, складеному авторитетним виданням Variety. До списку увійшли артисти зі США, Європи та Азії, які представляють різні покоління та епохи світового кінематографа.

Укладачі рейтингу підкреслили, що акторський талант Монро тривалий час залишався в тіні її публічного образу. На їхню думку, створений навколо зірки імідж сам по собі був своєрідним артистичним перформансом, через який її професійні досягнення нерідко недооцінювали. Серед фільмів за участю актриси автори списку особливо виділили музичну комедію Говарда Хоукса "Джентльмени віддають перевагу блондинкам", яку вважають обов’язковою для перегляду.

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Друге місце посів Гамфрі Богарт, відомий за фільмами "Касабланка" та "Мальтійський сокіл". У Variety звернули увагу на те, що справжня слава прийшла до актора вже після 40 років.

Трійку лідерів замикає Чарлі Чаплін, який зіграв у "Золотій лихоманці". Його популярність на початку XX століття набула воістину світового масштабу.

До першої десятки також увійшли Джек Ніколсон ("Пролітаючи над гніздом кукушки"), Кетрін Хепберн ("Філадельфійська історія"), Сідні Пуатьє ("Північна спека"), Марлон Брандо ("У порту"), Том Круз ("Топ Ган"), Тосіро Міфуне ("Сім самураїв") та Барбра Стрейзанд ("Смішна дівчина").

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