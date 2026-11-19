Нещодавно російський диктатор заявив, що відповідні дії РФ на атаки по Кримському мосту нібито "будуть набагато болючішими".

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Мости через Дніпро можуть стати ціллю атаки / Колаж: Главред, фото: скріншот, map.ukrainealarm.com

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Окупанти можуть завдати удару в ніч на 20 листопада

У прицілі - Північний та Південний мости

У Києві зберігається потенційна загроза удару по мостах через Дніпро. Серед можливих цілей під час наступної атаки, яка, ймовірно, може відбутися в ніч на 20 листопада, називають Північний і Південний мости, а також мости на Русанівці та в районі Осещини біля Вишгорода. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "єРадар".

У зв’язку з можливою загрозою мешканців столиці закликали поставитися до цієї інформації з усією серйозністю та дотримуватися заходів безпеки.

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Зокрема, з вечора 19 листопада і щонайменше до ранку наступного дня рекомендується максимально обмежити пересування по столичних мостах та прилеглих до них ділянках доріг. По можливості слід відкласти необов’язкові поїздки через Дніпро, особливо в нічний час.

Також мешканців закликали без необхідності не перебувати поблизу мостів, транспортних розв’язок та інших потенційно небезпечних об’єктів.

У разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно прямувати до найближчого укриття. Не слід залишатися в автомобілях або на відкритій місцевості. Якщо сигнал тривоги застав під час руху по мосту, не потрібно зупинятися посередині нього: за можливості слід безпечно з’їхати з мосту та просунутися до найближчого укриття.

Крім того, громадянам нагадали про заборону фото- та відеозйомки роботи ППО, місць влучень та наслідків можливих ударів.

Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук у своєму офіційному Telegram-каналі також попередила про підвищену загрозу масованої повітряної атаки на Україну найближчим часом.

Вона закликала мешканців Прикарпаття бути особливо уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі її оголошення необхідно перебувати в безпечних місцях до офіційного повідомлення про відбій.

"Не нехтуйте правилами безпеки. Бережіть себе та своїх близьких!" - наголосила Онищук.

Як уточнює Telegram-канал "Оперативний інформ", у найближчі 48 годин зберігається підвищена загроза масованого ракетного удару по території України із застосуванням стратегічної авіації та балістичної зброї.

За інформацією джерела, протягом доби з далекосхідного аеродрому "Українка" на аеродроми "Енгельс" та "Оленя" перекинули орієнтовно сім літаків Ту-95МС.

Серед пріоритетних потенційних цілей можливої атаки називаються об’єкти енергетичної інфраструктури, мости та підприємства.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Який новий реактивний дрон випробовує РФ

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що Росія проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину.

За його словами, реактивні "Шахеди" та інші реактивні безпілотники літають зі швидкістю від 500 до 1000 км/год - як крилаті ракети. Якщо апарат летить зі швидкістю близько 800 км/год, перехоплювач повинен рухатися щонайменше так само швидко, тому ефективне кінетичне знищення таких цілей надзвичайно складне.

"Ми маємо бути до цього готові", - підкреслив він.

Загрози Україні - останні новини

Як писав Главред, ЗСУ в ніч на 19 листопада завдали ракетного удару "Нептунами" по Керченському мосту. У результаті атаки пошкоджено залізничне полотно, рух по переправі перекрито. Окупаційна влада визнала удар безпілотників по переправі, автомобільна частина якої вже не працює після того, як 16–17 листопада обвалилася її центральна арка.

У ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресором РФ Кримський міст в окупованій Керчі знову опинився під масованою атакою дронів і ракет. Арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

19 листопада російський диктатор Володимир Путін вперше публічно відреагував на удари по Кримському мосту й перейшов до нових погроз на адресу України. Він заявив, що Росія готує набагато болючішу відповідь, а також спробував покласти на Київ відповідальність за зрив можливих домовленостей про припинення вогню. Про це російський диктатор сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.

Про те, що Росія може готувати масований удар по Україні, повідомлялося ще 18 листопада. Окупанти вже зосередили ракетне озброєння одразу в трьох прикордонних регіонах: Брянській, Воронезькій та Курській областях.

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