Удари ракетами і дронами: ЗСУ підривають штаби РФ на Курщині – Forbes

Україна володіє цілим набором зброї глибокого удару, від західних ракет і до важких ударних БПЛА.

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ЗСУ б'ють по штабах РФ у Курській області / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ (ілюстративне фото), DeepState

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Завдано ударів по штабах російської 810-ї морської піхотної бригади

ЗСУ відбили чергову атаку 810-ї морської піхотної бригади на Курщині

Українські захисники завдали щонайменше двох результативних ударів по штабах російської 810-ї морської піхотної бригади в Курській області.

У вівторок унаслідок високоточного нальоту постраждав штаб 810-ї морської піхотної бригади в Білій, ідеться в матеріалі видання Forbes.

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Поки що незрозуміло, які боєприпаси використовували українці, але Біла розташована всього недалеко від Суджі. Тому варіантів багато, оскільки Україна володіє цілим набором зброї глибокого удару, від західних ракет і до важких ударних безпілотників.

"Обложена 810-та морська піхотна бригада отримала непропорційно велику частку цієї вогневої потужності", - йдеться в матеріалі.

Аналітики нагадують про те, що раніше українці завдали удару по штабу бригади у Льгові. При цьому незабаром після удару по Льгову 810-та морська піхотна бригада перебазувалася в Плехове на короткий період відпочинку.

"Підрозділ чисельністю 2500 осіб потребував перепочинку. 810-та морська піхотна бригада та її споріднений підрозділ у Курському контрнаступі, трагічна 155-та морська піхотна бригада, були сильно виснажені внаслідок двох місяців здебільшого невдалих штурмів з боку Курського виступу", - уточнюється в матеріалі.

У матеріалі також зазначається, що напередодні ЗСУ відбили чергову атаку 810-ї морської піхотної бригади в районі Погребки.

"З листопада російські морські піхотинці кинули на Погребки щонайменше два батальйони чисельністю 400 осіб, але, крім втрат, нічого не досягли", - додали автори матеріалу.

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Раніше повідомлялося про те, що Сили оборони наступають на Курщині. Головком ЗСУ Олександр Сирський неспроста напередодні побував у Курській області, вважає Олександр Коваленко.

Як повідомляв Главред, раніше в російських Telegram-каналах пішла хвиля заяв про нібито початок нового наступу ЗСУ в Курській області. Вони писали, що українські війська наступають у напрямку населеного пункту Велике Солдатське.

Нагадаємо, війська РФ у Курській області були атаковані одразу на кількох напрямках, пізніше сказав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Він зазначив, що окупанти не очікували такого різкого сплеску атак. Також про "хороші новини" з Курщини повідомив і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

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