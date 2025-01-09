Вітер 30 м/с, сніг та дощ: у яких областях оголосили штормове попередження

Погода в Одесі буде однією з найтепліших. Там температура повітря підвищиться до +12 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 10 січня

Де температура повітря впаде до +16 градусів

Де оголосили І рівень небезпечності

Погода в Україні 10 січня буде дуже теплою, але у деяких областях оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпечності. Через відлигу та опади там можуть зійти снігові лавини.

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У західних областях оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Там будуть значні опади - мокрий сніг та дощ. Також очікуються сильні пориви вітру. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 10 січня у Києві потепліє до +7 градусів. Вже 11-12 січня в Україну прийде похолодання.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото: ventusky

Погода 10 січня

В Україні 10 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. Вітер буде південний та західний зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с; на високогір'ї Карпат - 25-30 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, на північному сході країни місцями 0-2° морозу, вдень у західних та північних областях 4-9° тепла, на решті території 8-13°; в Криму вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +15

За даними meteoprog, 10 січня в Україні буде тепло. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +7...+15 градусів. Найнижча температура буде у Сумській та Харківській областях. Там температура повітря опуститься до +2...+8 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото: meteoprog

Погода 10 січня у Києві

У Києві 10 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 10 січня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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