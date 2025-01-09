'Путін дав задню': стало відомо, чому РФ відмовилась від наступу на Запоріжжя

Росіяни змінили плани щодо наступальних дій в напрямку Запоріжжя, однак складно передбачити, якою буде ситуація за кілька місяців, зазначив Федоров.

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Стало відомо, чому РФ відмовилась від наступу на Запоріжжя / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Про що сказав Федоров:

РФ планували здійснити наступ на Запоріжжя

Ворог відмовився від цих планів

Готується багатоешелонована оборонна лінія на запорізькому напрямку

Російський диктатор Володимир Путін мав намір наступати на Запоріжжя, але наразі відмовився від цих планів. Як заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в інтерв'ю "РБК-Україна", зараз на Запорізькому напрямку немає значної загрози для лінії фронту, хоча передбачити, яка буде ситуація через кілька місяців складно.

"Я думаю, що Путін готувався і відмовився від наступу на Запоріжжя через те, що ми дуже добре підготувалися, і дякую за це військовим. І дуже добре допомогли військовим, дякую на їх запит і відгук взаєморозуміння і роботи", - сказав Федоров. відео дня

Він додає, що наразі суттєва небезпека для Запорізької лінії фронту відсутня, проте складно передбачити розвиток ситуації впродовж найближчих двох-трьох місяців.

Федоров зазначив, що нині можна оцінювати лише поточний стан справ. У відповідь на можливі загрози разом із військовими в області створюють багатоешелоновану оборону.

Ця система включає не лише укріплення вздовж лінії фронту, але й кругову оборону таких міст, як Оріхів, Гуляйполе, Комишуваха, Вільнянськ та Запоріжжя, із трьома оборонними рубежами.

Він також підкреслив, що тривають роботи з посилення захисту області, зокрема через зведення фортифікаційних споруд із бетонними конструкціями.

Бої на Запорізькому напрямку - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська армія активізувала дії на Запорізькому напрямку, змушуючи українські сили готуватися до можливого захисту Запоріжжя. Про це повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук. За його словами, ЗСУ готові до оборонних заходів у разі необхідності, оскільки загроза з боку ворога залишається постійною.

Раніше РФ планувала наступ у Запорізькій області в період з жовтня по грудень, але операція ЗСУ в Курській області змусила окупантів коригувати свої плани. За оцінками, наступ може розпочатися після 5 грудня, хоча ця дата є орієнтовною, оскільки Росія вже кілька разів змінювала свої наміри, повідомляє РБК-Україна.

Водночас як зазначив керівник Центру протидії при РНБО Андрій Коваленко, наразі безпосередньої загрози Запоріжжю немає через недостатність ресурсів у ворога для таких операцій.

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Хто такий Іван Федоров З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

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