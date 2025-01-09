Трамп говорить про прямі переговори з Путіним без Зеленського: що відомо

Можливі двосторонні зустрічі на найвищому рівні, тобто Трампа із Зеленським і Путіним окремо.

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Чи може Трамп провести мирні переговори / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Facebook

Головні тези Куси:

Україна і Росія не готові вести переговори безпосередньо

Трамп прагнутиме стабілізувати ситуацію, щоб потім займатися іншими пріоритетами

В інтерв'ю Главреду експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ілія Куса розповів, чому Трамп дедалі більше говорить про прямі переговори з Путіним, без участі Зеленського та України - які ризики можуть бути.

"Він не говорить, що Україна не братиме участі. Йдеться про те, що потрібно вести переговори з Росією. Не секрет, що Росія хоче переговорів саме зі Сполученими Штатами. Але для завершення війни потрібні переговори як із Росією, так і з Україною. Тобто переговори з Україною не мають виключати переговорів із РФ", - зазначив Куса. відео дня

Він вважає, що поки Україна і Росія не готові вести переговори безпосередньо, можливо, буде організовано формат човникової дипломатії.

"Спочатку через спецпредставника США Кіта Келлога, який, імовірно, поїде і до Києва, і до Москви. Також можливі двосторонні зустрічі на найвищому рівні, тобто Трампа із Зеленським і Путіним окремо, як спроба організувати переговори між сторонами", - додав експерт.

Що відомо про Трампа / Інфографіка: Главред

Куса також пояснив, чи є зараз якісь основні моменти, за якими найактивніше можуть розпочатися переговори.

"Його ключова мета - негайне припинення вогню і стабілізація ситуації хоча б на час його президентства. Це дасть йому змогу заявити, що він поклав край війні, як і обіцяв під час передвиборчої кампанії, зміцнити свій образ миротворця, бо його вважають войовничим президентом, який тільки провокує конфлікти", - додав експерт.

Аналітик повідомив, що Трамп прагнутиме стабілізувати ситуацію, щоб потім займатися іншими пріоритетами, які для нього важливіші: внутрішнім розвитком США, економічними та соціальними реформами і стратегічним стримуванням Китаю.

Війна в Україні - мирні переговори

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп і Олаф Шольц планують зустрітись із Путіним. Політолог Андрій Золотарьов зазначає, що через відсутність впливу Шольца на Банкову, а також з огляду на ймовірність втрати ним посади, навряд чи його зустріч із Путіним торкнеться серйозних політичних питань.

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Хто такий Ілля Куса Експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу аналітичного центру "Український інститут майбутнього". За освітою Ілля - аналітик-міжнародник. Навчався в Інституті міжнародних відносин у Києві за спеціальністю "Міжнародна інформація". У нього є досвід роботи журналістом: редактором міжнародних новин і кореспондентом, а також якийсь час він працював перекладачем. На посаді аналітика співпрацював з низкою громадських організацій в Україні, на його рахунку чимало публікацій у різних виданнях на тему міжнародної політики, насамперед на тему Близького Сходу. Володіє англійською та арабською мовами. Дослідницькі інтереси: геополітика, міжнародна безпека, боротьба з тероризмом, Близький Схід, зовнішня політика.

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