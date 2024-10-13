Онлайн-карта бойових дій в Україні: де тривають бої 13 жовтня

Главред зібрав карти бойових дій у реальному часі.

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Онлайн-карта бойових дій в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот, facebook.com/GeneralStaff.ua

Війна в Україні триває з 2022 року. За цей час відбулося багато подій на фронті, за якими активно слідкують українці та жителі інших країн.

Главред зібрав карти бойових дій у реальному часі, які максимально покажуть обстановку на передовій, але важливо враховувати, що найточнішу інформацію може надати тільки Генштаб.

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Онлайн карта бойових дій Deepstate

Deepstate з початку війни став одним із найпопулярніших сервісів, які висвітлюють події на фронті.

Умовні позначення на карті Deep State:

синій : територія, звільнена за останні два тижні

: територія, звільнена за останні два тижні зелений : звільнена територія

: звільнена територія сірий : територія, що потребує уточнення

: територія, що потребує уточнення червоний : територія, окупована росіянами

: територія, окупована росіянами темно-червоний : територія Криму та ОРДЛО

: територія Криму та ОРДЛО світло-червоний : окуповані території інших держав

Карта бойових дій liveuamap.com

На карті можна дивитися в режимі онлайн, де тривають бої в Україні, які території вже вільні від окупантів. Також на сайті можна дізнатися, куди росіяни наносять ракетні удари та останні новини з фронту.

Як не слід використовувати карти бойових дій Як не слід використовувати карти бойових дій Інтерактивні онлайн карти, які оновлюються на основі даних з офіційних джерел, можуть містити помилки та неточності. Іноді інформація залишається засекреченою або надходить із затримкою. Тому важливо розуміти, як неправильно користуватися такими картами. Не поширюйте непідтверджені дані. Уникайте ділитися інформацією, яка може бути спотворена або недостовірна. Навіть перевірені карти, засновані на достовірних джерелах, можуть містити помилки. Ваш аналіз та інтерпретація змін на карті також мають бути критичними та обережними.

Не використовуйте карти для планування дій. Карти бойових дій призначені виключно для інформування про поточну ситуацію на фронті. Не покладайтеся на них під час планування перевезення гуманітарної допомоги, евакуації або будь-яких інших операцій. Для забезпечення безпеки завжди спирайтеся на офіційні джерела та підтверджені дані про "зелені коридори".

Умовні позначення на карті liveuamap.com:

синій - території під контролем уряду України, НАТО, інших сил союзників;

світло-червоний - Росія, Білорусь, Придністров'я.

Ділянки на карті, позначені червоним кольором - тимчасово окуповані території України.

Карта бойових дій ISW

ISW (Інститут вивчення війни) не тільки аналізує перебіг бойових дій, а й складає та періодично оновлює свою карту.

Умовні позначення на карті ISW:

чорний : окупований Крим та ОРДЛО

: окупований Крим та ОРДЛО червоний : окуповані території під час повномасштабної війни

: окуповані території під час повномасштабної війни червоний пунктир : захоплені землі окупантами за останні 24 години

: захоплені землі окупантами за останні 24 години синій пунктир : звільнені землі Україною за останні 24 години

: звільнені землі Україною за останні 24 години блакитний пунктир : заяви України про контрнаступ і опір.

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