Просунулися на 40 км за рік: майор сказав, чи зайдуть росіяни на Дніпропетровщину

До адміністративних кордонів Дніпропетровської області російським військам залишилося небагато.

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Майор сказав, чи зайдуть росіяни на Дніпропетровщину/ колаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, минобороны РФ

Основні тези Гетьмана:

Армії РФ лишилося небагато до адмінкордонів Дніпропетровської області

Проте це не означає, що є серйозна загроза для обласного центру – Дніпра

Щоб дійти до передмістя Дніпра, росіянам знадобиться декілька років

Російським окупантам лишилося небагато до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Цілком можливо, що вони зможуть дійти до Дніпропетровщини.

Проте це не означає, що просування військ РФ становить загрозу самому місту Дніпро – до обласного центру росіянам дуже далеко, і шансів, що вони дійдуть до нього вкрай мало. Таку думку висловив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман в інтерв’ю Главреду.

"Справа в тому, що від лютого 2024 року максимальна відстань, яку вдалося подолати російським військам, становить 40 км. Просування за рік усього на 40 км із величезними втратами для будь-якої армії не є успіхом, ба більше, можна сказати, що наступальна операція, до якої наш ворог ретельно готувався, задіяв велику кількість живої сили й техніки, мобілізував за великі гроші (від 6 до 20 тисяч доларів) контрактників, стала невдалою", – наголосив Гетьман.

Він зазначив, що не виправдалися сподівання більшості жителів депресивних регіонів країни-агресорки Росії, які були впевнені, що повоюють і повернуться додому витрачати зароблені на війні тисячі доларів, адже переважну більшість із них (більше 800 тисяч російських окупантів) було знищено на цій війні.

Гетьман сказав, що російські загарбники цілком можуть просунутися до адміністративних кордонів Дніпропетровщини, і бої справді можуть розпочатися на території ще однієї області України. Але, за його словами, не слід вважати, що вся Дніпропетровщина буде охоплена війною.

"Якщо взяти калькулятор і розрахувати швидкість просування російських військ торік, то ми побачимо, що вона дорівнювала швидкості равлика, який за одну хвилину долає 8 сантиметрів – це приблизно ширина вашої долоні. Просто поділіть відстань, яку окупанти подолали, на час, витрачений на це, і ви отримаєте саме 8 см на хвилину. Та, звісно, це все одно є просуванням, і цим не можна нехтувати", – сказав військовий експерт.

За його словами, для того, щоб дійти бодай до передмістя Дніпра, росіянам знадобиться декілька років.

"Крім того, досягнення адміністративних кордонів області не відкриє перед ворожими військами жодних воріт чи шляхів. Хоча у нас час від часу говорять, що щойно російській війська захоплять певний населений пункт, вони зможуть далі стрімко і вільно просуватися на великі відстані. Не будуть! Всюди є наші війська, які чинитимуть їм опір. А у окупантів немає "п’ятої передачі", яку вони можуть увімкнути в певний момент", – підсумував він.

Дивіться відео, в якому майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман оцінив загрозу розширення війни на ще одну область України:

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