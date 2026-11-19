Глава МЗС Польщі нагадав, що внеском Вашингтона в Майдан було печиво Вікторії Нуланд, а не повалення влади.

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Сікорський відповів Маску на скандальні слова про Революцію гідності / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Головне із заяви:

Маск заявив про нібито організований США переворот у 2014 році

Сікорський закликав мільярдера не повторювати пропаганду РФ

Глава МЗС Польщі нагадав про печиво Нуланд на Майдані

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав американського мільярдера Ілона Маска припинити повторювати російську пропаганду. Так він відреагував на слова Маска про те, що США нібито організували державний переворот в Україні під час Революції гідності у 2014 році. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в X.

Дипломат наголосив, що сам був у Києві в ті дні й жодного перевороту там не бачив. Тезу про "переворот", яку підхопив Маск, роками просуває країна-агресорка РФ, щоб виправдати війну проти України.

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"Ні, Ілоне Маск. Припиніть повторювати російську пропаганду. Я там був, і в Києві у 2014 році не було перевороту. А внесок США в зупинку різанини українців, яку влаштував на Майдані проросійський президент Янукович, полягав у тому, що Вікторія Нуланд роздавала печиво на вулицях і казала: "[До біса ЄС] (неценз.)", - написав Сікорський.

Що заявив Маск про переворот в Україні

Скандальну тезу Маск озвучив в інтерв'ю журналісту Ендрю Россу Соркіну на саміті DealBook, який організувало видання The New York Times. Мільярдер визнав, що з точки зору вторгнення агресором є Росія.

Водночас він стверджує, що США нібито організували переворот, щоб усунути демократично обраного проросійського президента України.

"Це агресивні дії. І без допомоги Державного департаменту США та інших відомств цього б не сталося", - заявив Маск.

Мільярдер додав, що повна відповідь зайняла б забагато часу, тож, можливо, він сформулює її письмово. При цьому Маск запевнив, що не виправдовує Росію.

Чому теза Маска про переворот повторює наратив Кремля

Протести в Україні почалися наприкінці 2013 року, після того як тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписати угоду про асоціацію з ЄС. Після силового розгону протестувальників і загибелі понад сотні людей Янукович утік до Росії, а Верховна Рада усунула його з посади.

Невдовзі після цього Росія окупувала Крим. Тезу про "переворот, організований Заходом", Кремль відтоді використовує як одне з виправдань агресії проти України.

Маск не вперше робить гучні заяви щодо України. Наприкінці жовтня він звинуватив українські еліти у збагаченні на міжнародній допомозі, а американських політиків - у використанні цих коштів для своїх кампаній.

Хто такий Ілон Маск / Інфографіка: Главред

Чи зміниться політика США щодо України після проміжних виборів

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду закликав не переоцінювати можливі зміни у Вашингтоні після перемоги демократів на проміжних виборах.

"Знову-таки, не варто плекати зайвих ілюзій, адже в нас, як завжди, є проблема із завищеними очікуваннями", - наголосив експерт.

Водночас політолог зауважив, що новий склад Конгресу суттєво звузить простір для маневру Білого дому.

"Так, його влада буде послаблена й обмежена, особливо в бюджетному процесі", - пояснив Фесенко.

Ілон Маск - новини за темою

Як повідомляв Главред, Маск не вперше висловлюється про події на Майдані. Раніше в Офісі президента відповіли мільярдеру на його заяву про Майдан словами "Це база, Ілон". Тоді в Україні також спростували тезу про причетність Заходу до протестів.

До Маска є питання й у Конгресі США. Сенатори вимагають у мільярдера документи про роботу Starshield в Україні. Це пов'язано з повідомленнями, що Маск особисто розпорядився уповільнити роботу системи для України.

Тезу про організований ззовні Майдан на Заході спростовували ще у 2014 році. У США тоді наголошували, що Захід не готував Майдан, а це була революція гідності українців. Попри це, Кремль досі використовує тезу про переворот для виправдання війни.

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