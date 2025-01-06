Чорна мітка для Путіна: провал на Курщині може стати його кінцем - The Telegraph

Українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару.

https://glavred.net/ukraine/chernaya-metka-dlya-putina-proval-na-kurshchine-mozhet-stat-ego-koncom-the-telegraph-10628102.html Посилання скопійоване

Курська операція стала болючим ударом для Путіна / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

Про що мова:

Путін не виконав свою обіцянку до Різдва повернути Курщину

Російській 801-шій бригаді морської піхоти, можливо, доведеться відступити з Курського виступу

Вже у 2025 році саме Курська область, ймовірно, стане початком кінця для російського диктатора Володимира Путіна.

Як пояснює видання The Telegraph, російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, а ЗСУ можуть не просто втриматися на захоплених територіях, однак і просунутися вперед.

відео дня

Видання нагадує, що Путін запевняв російську аудиторію, що поверне собі землі Росії в Курській області ще до Різдва. Однак, все виглядає так, що наступ ЗСУ - це один психологічний удар по його диктатурі.

Автор матеріалу Хаміш де Бреттон-Гордон пише, що Курщина цілком може стати початком кінця для Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943-му.

"Схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару, і цілком можливо, що російська 801-ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер їй доведеться відступити з Курського виступу. За оцінками України, ЗС РФ втратили сотні північнокорейців, відправлених для посилення бригади", - сказано у публікації.

Операція ЗСУ на Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред, 5 січня ЗСУ пішли в наступ та задіяли масштабні атаки в Курській області. Армія РФ не була готова до такої неочікуваної пастки, тому зазнали втрат.

OSINT-аналітик Def Mon підтвердив стрімке просування вглиб РФ. Згідно з його даними, ЗСУ просунулися на 2,7 кілометра на Курщині та пройшли два населені пункти.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підтвердив, що ЗСУ за два дні серйозно налякали ворога на Курщині. Українцям на території Росії вдається сковувати 70-тисячне угруповання ворога, так ще й знищувати і агресорські війська, і техніку.

Більше новин про Курську область та бої там:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред