Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чорна мітка для Путіна: провал на Курщині може стати його кінцем - The Telegraph

Даяна Швець
6 січня 2025, 18:42
695
Українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару.
Путин, ВСУ в Курской области
Курська операція стала болючим ударом для Путіна / Коллаж: Главред, фото: Кремль, УНИАН

Про що мова:

  • Путін не виконав свою обіцянку до Різдва повернути Курщину
  • Російській 801-шій бригаді морської піхоти, можливо, доведеться відступити з Курського виступу

Вже у 2025 році саме Курська область, ймовірно, стане початком кінця для російського диктатора Володимира Путіна.

Як пояснює видання The Telegraph, російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, а ЗСУ можуть не просто втриматися на захоплених територіях, однак і просунутися вперед.

відео дня

Видання нагадує, що Путін запевняв російську аудиторію, що поверне собі землі Росії в Курській області ще до Різдва. Однак, все виглядає так, що наступ ЗСУ - це один психологічний удар по його диктатурі.

Автор матеріалу Хаміш де Бреттон-Гордон пише, що Курщина цілком може стати початком кінця для Путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943-му.

"Схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару, і цілком можливо, що російська 801-ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер їй доведеться відступити з Курського виступу. За оцінками України, ЗС РФ втратили сотні північнокорейців, відправлених для посилення бригади", - сказано у публікації.

Операція ЗСУ на Курщині - що відомо

Як повідомляв Главред, 5 січня ЗСУ пішли в наступ та задіяли масштабні атаки в Курській області. Армія РФ не була готова до такої неочікуваної пастки, тому зазнали втрат.

OSINT-аналітик Def Mon підтвердив стрімке просування вглиб РФ. Згідно з його даними, ЗСУ просунулися на 2,7 кілометра на Курщині та пройшли два населені пункти.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підтвердив, що ЗСУ за два дні серйозно налякали ворога на Курщині. Українцям на території Росії вдається сковувати 70-тисячне угруповання ворога, так ще й знищувати і агресорські війська, і техніку.

Більше новин про Курську область та бої там:

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. У рамках операції було встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині.

Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії ЗСУ Володимир Путін новини України контрнаступ ЗСУ Курська область Бої в Курській області Операція в Курській області
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У двох областях оголошено 3 рівень небезпечності: де будуть снігопади та дощі

У двох областях оголошено 3 рівень небезпечності: де будуть снігопади та дощі

19:29Синоптик
Після дев'яти років лідерства: Трюдо оголосив про свою відставку - деталі

Після дев'яти років лідерства: Трюдо оголосив про свою відставку - деталі

19:22Світ
Росіяни в істериці: в ОП пояснили мету операції ЗСУ у Курській області

Росіяни в істериці: в ОП пояснили мету операції ЗСУ у Курській області

19:00Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 7 січня: Скорпіонам - хороший день, Водоліям - щедрий прибуток

Гороскоп на завтра 7 січня: Скорпіонам - хороший день, Водоліям - щедрий прибуток

"В": Віра Брежнєва вперше показала фото нового обранця

"В": Віра Брежнєва вперше показала фото нового обранця

Карта Deep State онлайн за 6 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 6 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Україну атакує вірус HMPV: інфекціоніст попередила про небезпеку хвороби

Україну атакує вірус HMPV: інфекціоніст попередила про небезпеку хвороби

"Тисячі кілометрів опиниться у великому котлі": експерт попередив про небезпеку

"Тисячі кілометрів опиниться у великому котлі": експерт попередив про небезпеку

Останні новини

19:29

У двох областях оголошено 3 рівень небезпечності: де будуть снігопади та дощі

19:22

Після дев'яти років лідерства: Трюдо оголосив про свою відставку - деталі

19:22

Придністров'я без газу: як Москва кинула соціалістичний рай помиратиПогляд

19:11

Дар чарівності та магнетизму: які знаки зодіаку мають найкращу ауру

19:10

Курсько-Харківська дилема: куди пішли ЗСУПогляд

Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)Кривавий миротворець: чого вчить досвід країн, куди одного разу ступив російський чобіт (лонгрід)
19:05

Окупанти влучили дроном по автобусу в Херсоні: є загиблий і поранені

19:04

Леся Нікітюк вперше виходить заміж - перші фото нареченої

19:00

Росіяни в істериці: в ОП пояснили мету операції ЗСУ у Курській області

18:57

Цифри вражають: скільки електроенергії споживає холодильник

Реклама
18:45

Де краще залишати машину у гаражі чи на вулиці: неочікувана відповідь фахівців

18:42

Чорна мітка для Путіна: провал на Курщині може стати його кінцем - The Telegraph

18:34

"Є домовленості": стали відомі результати переговорів України та РФ у Білорусі

18:22

Пральна машина - не панацея: чому кухонні рушники потрібно прати окремо

18:20

Більше не "любимчик" Трампа: Орбана підсиділи в Європі - хто стане на його місце

18:16

У Росії неспокійно: відомо про пожежу на важливому заводі в Ростовській області

17:57

"Одна умова": у Шольца зробили заяву про закінчення війни і назвали роль РФ

17:48

Працівник ТЦК "продавав" відстрочки від мобілізації: його затримали

17:43

"Буде новий президент": 2025 рік стане кінцем для Росії і диктатора - Росс

17:39

Відомий поет-пісняр пояснив, навіщо Ірина Білик співала російською

17:37

Адвокати Коломойського готують скарги на постанову Верховного Суду у справі про оскарження націоналізації ПриватБанку

Реклама
17:34

Втратить корисні властивості: де не можна тримати мед - відповідь пасічника

17:26

Новий історичний рекорд: офіційний курс долара в Україні суттєво виріс

17:25

Діє безвідмовно: як заснути за одну хвилину - простий метод військових НАТОВідео

17:14

СБУ вдарила дронами по найбільшому морському торговельному порту РФ - ЗМІВідео

16:44

Як морські дрони потопили гелікоптери РФ: в ГУР розкрили деталі зухвалої операції

16:40

Що можна та заборонено їсти під час посту: повний перелік продуктів

16:35

Ситуація напружена: ворог хоче зруйнувати переправу на Куп’янському напрямку

16:27

Питання окупації Курахового: Братчук розповів, як діють окупанти і ЗСУ

16:17

Росіяни оголосили про захоплення Курахового: в ЗСУ зробили різку заяву

16:10

Україна в лідерах: перший рейтинг Євробачення-2025 від букмекерів

15:58

Покарати негайно: Алієв пройшовся по РФ після авіатрощі - винні росіяни

15:47

Вибачення Лукашенко в перші дні війни: у Білорусі відреагували на заяву Зеленського

15:43

"Швидкого та легкого рішення не буде": Макрон - про завершення війни в Україні

15:30

Буде пишно цвісти цілий рік: як зробити так, щоб орхідея випустила квітконос

15:28

Примусове повернення українців з-за кордону: міністр озвучив план влади

15:26

"Кінець війни вирішено": астролог розповів, що чекає на Україну у 2025 році

15:16

Окупанти розстріляли трьох військовополонених в потилицю: в Раді відреагували

15:07

Водії будуть здивовані: чому не варто натискати на педаль гальма лівою ногою

15:03

Що варити їсти собаці: "золоті" правила, які повинен знати кожен власникВідео

14:50

Зможе кожен в домашніх умовах: як зробити ґніт для свічки з бинта

Реклама
14:42

Пенсії стануть меншими: під обмеження підпадають 17,6 тисячі пенсіонерів

14:29

Захоплення Курахового: ЗСУ повідомили про бої в міській забудові - деталі

14:08

Не вбереже і сто тисяч зарплати: ТЦК може мобілізувати заброньованих - нардеп

14:02

Провал планів на Херсонщині: ворогу не вдається виконати ціль, що поставив Путін

13:56

Вже на 11% дорожче: в Україні підскочили ціни на популярний напій

13:39

Найбільша армія Європи: скільки людей служать у Силах оборони - Зеленський

13:22

РФ готувала теракт серед військових на Київщині: СБУ викрила групу агентів

13:10

Чому кошики для білизни роблять з отворами

13:09

Найшвидший рецепт: смачні відбивні в хрусткому паніруванні без смаженняВідео

13:04

Стрімке просування вглиб РФ: ЗСУ здійснили ривок на Курщині - аналітик

Новий рік 2025
Які кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рікКому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти