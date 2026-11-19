Трамп оцінив зустріч із Сі та Путіним на 12 балів із 10 і пообіцяв не ухвалювати рішень щодо України без Зеленського.

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Трамп оцінив зустріч із Сі та пообіцяв не обходити Зеленського / Колаж: Главред, фото: Фото: x.com/WhiteHouse, ОП

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Трамп хотів представити свою зустріч із Сі та Путіним як успішну

Путін був вкрай обурений Зеленським через атаку на Кримський міст

Президент США Дональд Трамп пообіцяв не ухвалювати остаточних рішень щодо війни в Україні без участі українського лідера Володимира Зеленського. Про це американський президент повідомив у розмові з журналістом NBC News на борту літака Air Force One, коли повертався до США. Про це повідомляє NBC News.

За словами журналіста, Трамп хотів представити свою зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном та російським диктатором Володимиром Путіним як успішну. Американський лідер оцінив її на 12 балів із 10.

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Трамп розповів, що обговорював із Сі Цзіньпіном певні обмеження у сфері штучного інтелекту, який він сам називає "суперінтелектом". Однак конкретизувати, про які саме обмеження йдеться, президент США не став.

Основну увагу в розмовах зі світовими лідерами, за словами Трампа, було приділено Україні. Війну з Іраном сторони практично не обговорювали.

Американський президент також розповів про розмову з Путіним. За його словами, російський диктатор був вкрай обурений Зеленським через атаку на Кримський міст. Трамп додав, що розуміє почуття глави Кремля.

Водночас, коли журналіст NBC нагадав йому про заяву Зеленського щодо неприпустимості ухвалення рішень щодо України без участі Києва, Трамп фактично погодився з українським президентом.

"Я не прийматиму жодних остаточних рішень щодо війни в Україні без президента України", - заявив американський лідер.

Крім того, журналіст поцікавився у Трампа щодо його зустрічі з Путіним та анонсованих переговорів із лідером КНДР Кім Чен Ином, які зрештою так і не відбулися. Президент США відповів, що підтримує добрі стосунки з північнокорейським керівником, однак цього разу організувати зустріч не вдалося.

При цьому журналіст зазначив, що після історичних переговорів, як і раніше, залишається багато питань щодо їхніх конкретних результатів.

Трамп, зокрема, намагався представити торговельну угоду як своє досягнення. Однак критики вказують, що угода з Таїландом, підписана під час його поїздки, не містить конкретних проривних рішень у торговельній сфері.

Також американський президент повідомив, що обговорював із Сі Цзіньпіном можливість збільшення закупівель китайською стороною сільськогосподарської продукції зі США. Зокрема, мова могла йти про сою, однак Трамп не уточнив, чи погодився китайський лідер збільшити її імпорт і чи взяв на себе якісь зобов’язання.

Чи може спільна позиція США та Китаю зупинити Путіна?

Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в інтерв’ю "Главреду" зазначав, що вплинути на главу Кремля може насамперед спільна позиція Вашингтона та Пекіна - але лише якщо сигнали будуть однозначними.

"Спільна позиція США та Китаю. Спільна позиція Трампа та Сі. Якщо ці дві найбільші держави дадуть однозначні сигнали, це може спрацювати. Підкреслюю: однозначні сигнали, тому що Китай дуже любить говорити завуальовано, і Сі так само часто говорить", - наголосив експерт.

Пояснюючи, чому Москва досі уникає такого тиску, політолог звернув увагу на подвійну гру Кремля між двома державами.

"Путін сидить на двох стільцях. Американцям він продає можливість зближення і тим самим ослаблення Китаю. А Китаю - свою ресурсну базу і те, що це нібито зміцнює Піднебесну у протистоянні зі Сполученими Штатами", - пояснив Чаленко.

За його оцінкою, єдина позиція двох держав здатна змінити розрахунки Кремля.

"Якщо буде однозначна позиція і Штатів, і Китаю щодо завершення російсько-української війни, тоді це, звичайно, змусить Путіна де-факто відступити", - підсумував експерт.

Переговори про завершення війни - новини

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський напередодні саміту в Шеньчжені заявляв, що США та Китай можуть зупинити війну за одну зустріч. Він також наголосив, що вирішувати долю України без Києва - помилка. Ці заяви пролунали в інтерв’ю американському телеканалу NBC News.

Зустріч лідерів у Китаї викликала реакцію союзників України. Після тристоронніх переговорів представники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер терміново вирушили до Берліна. Там 19 листопада збираються союзники України, а Європа побоюється рішень щодо війни без своєї участі.

Сам Трамп не приховував теплого ставлення до глави Кремля. У Шеньчжені американський президент зустрівся з Путіним і назвав його своїм другом. Зустріч відбулася на полях саміту АТЕС.

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