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400 окупантів злягло в одному бою: армії КНДР і РФ б'ють рекорди на Курщині

Даяна Швець
9 січня 2025, 08:36
1915
Через втрати та сильні бої в Курській області, ймовірно, що ворогу скоро знадобиться перекидання сил з інших ділянок фронту.

400 окупантів злягло в одному бою: армії КНДР і РФ б'ють рекорди на Курщині
Росія несе сильні втрати на Курщині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот карти deepstatemap.live

Про що пише видання:

  • Лише в одному бою ворог міг втратити 400 військових
  • Втрати військ РФ та КНДР починають позначатися на їхньому двомісячному наступі
  • Росії може знадобитися перекидання військ з інших ділянок фронту

Російські війська агресорів не полишають спроб вибити Сили оборони України з території Курської області. Нещодавно, як розповів президент України Володимир Зеленський, армія окупантів тільки біля одного села Махнівка втратила до батальйону піхоти, включно з північнокорейськими солдатами і російськими десантниками.

відео дня

За даними видання Forbes, Махнівка, перейшла під контроль українських військових ще в кінці літа, але саме вона вже кілька днів є місцем запеклих боїв.

Мережею шириться відео, на якому видно, як російські та північнокорейські війська входять у село і потрапляють під вогонь української піхоти, танків і безпілотників.

Також підтвердив слова Зеленського і аналітик Ендрю Перпетуа - він ретельно вивчає соціальні мережі для підрахунку втрат у російсько-українській війні.

"Таке відчуття, що я щойно побачив, як загинув цілий російський батальйон на одному відео", – заявив він, додавши, що візуально підтвердив 408 втрат за один день.

Варто додати, що ділянку фронту між Махнівкою на півночі та Плеховим на півдні не можна назвати найінтенсивнішим відтинком на Курській дузі. Однак, порівняно з іншими ділянками, окремі бої в Махнівці та Плеховому могли бути кривавішими.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Як пише видання, 14 грудня 2024 року ворог здійснив атаку через відкриті поля у три хвилі - тоді понад 500 північнокорейських піхотинців змогли вибити 100 українських військових, які утримували село. Однак в той момент армія КНДР опинилася "на мушці" у українських безпілотників та артилерії.

За даними українського журналіста Андрія Цаплієнка, втрати північнокорейського контингенту (вбитими і пораненими) могли становити понад половину сил, що залучені в атаці.

"Російська атака на Махнівку минулих вихідних могла бути ще дорожчою і менш успішною. Мало того, що Махнівка все ще знаходиться в сірій зоні, є деякі докази того, що українські війська – можливо, з 61-ї механізованої бригади, 36-го окремого стрілецького батальйону або приданих територіальних бригад – фактично просунулися на невелику відстань приблизно в той самий час, коли близько 400 росіян лежали вбитими або пораненими на тій же місцевості", – йдеться в матеріалі.

Вже ні для кого не секрет, що і російські, і північнокорейські військові зазнають космічних втрат. У цьому ключі, однак, важливим є те, що розгроми ворога починають позначатися на двомісячному наступі РФ на Курській дузі.

Український Центр оборонних стратегій підкреслює, що бойові дії на Курщині активізувалися до максимального рівня. Пік зіткнень, якого ще не було раніше, змушує агресорів витрачати всі наявні ресурси, при чому у вкрай незручний і невигідний для росіян час.

"Якщо інтенсивні бої триватимуть ще 5-10 днів, російське угруповання потребуватиме швидкого поповнення, оскільки воно вже зазнає значних втрат у зустрічних боях. Таке поповнення може бути здійснене лише за рахунок перекидання сил з інших ділянок фронту", – кажуть у Центрі оборонних стратегій.

Бої в Курській області - останні новини

Як повідомляв Главред, за даними видання The Telegraph, провал армії РФ на Курщині може стати кінцем для режиму Путіна. Фронт під Курськом виглядає дуже хитким, до того ж диктатор не виконав свою обіцянку до Різдва повернути території Росії назад.

Як повідомляло раніше Forbes, ЗСУ підривають штаби РФ на Курщині. До прикладу, у вівторок унаслідок високоточного нальоту постраждав штаб 810-ї морської піхотної бригади в Білій, що недалеко від Суджі.

Водночас генерал армії Микола Маломуж також оцінив наступ ЗСУ у Курській області. За його словами, попри те, що перевага у живій силі, техніці і боєприпасах на боці РФ, ЗСУ вдається завдавати ворогу величезних втрат.

Більше новин про бої на Курщині:

Що відомо про Forbes

Forbes - американський діловий журнал, заснований у 1917 році, з 2014 року належить гонконгській інвестиційній групі Integrated Whale Media Investments, повідомляє Вікіпедія.

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