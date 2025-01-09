'Жахлива ціна': глава Пентагону озвучив реальні втрати Росії у війні з Україною

Імперські амбіції Путіна коштують Росії надзвичайно дорого, зазначив міністр оборони США Ллойд Остін.

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Остін озвучив реальні втрати Росії у війні з Україною / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Остін:

Втрати РФ у війні перетнули позначку в 700 тисяч

В листопаді 2024 року РФ втрачала до 1500 військових убитими та пораненими щодня

Путін не досяг цілей війни проти України

Втрати Росії після повномасштабного вторгнення до України досягли позначки в 700 тисяч убитими та пораненими, що перевищує кількість загиблих у всіх попередніх конфліктах за участю Москви разом узятих. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на пресконференції за підсумками 25-ї зустрічі у форматі "Рамштайн", повідомляє Укрінформ.

"Із 2022 року Росія зазнала понад 700 тисяч втрат в Україні. Це більше, ніж Москва зазнала в усіх конфліктах після Другої світової війни разом узятих", - підкреслив глава Пентагону.

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Остін підкреслив, що ці втрати складають понад дві третини від загальної чисельності збройних сил РФ станом на початок 2022 року. Лише в листопаді 2024 року Росія втрачала до 1,5 тисячі військових щодня.

За його словами, добровольці не могли компенсувати такі значні втрати, тому Кремль змушений був залучати в’язнів і навіть військових із Північної Кореї.

"Це ще одна явна ознака відчаю Путіна", - зазначив Остін.

Міністр також зазначив, що імперські амбіції Володимира Путіна коштують російській економіці та населенню надзвичайно дорого. У 2025 році Кремль планує витратити близько 40% бюджету на війну, що на 25% більше, ніж торік, тоді як рубль продовжує знецінюватися.

"Росія заплатила жахливу ціну за свою невиправдану війну, але Путін не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей, жодної. Насправді він настільки загруз в Україні, що коли жорстока диктатура Асада в Сирії впала після понад 50 років правління, він міг лише спостерігати", - підкреслив Остін.

Які країни входить до "Рамштайну" / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, мирний план Дональда Трампа може бути реалізований через кілька тижнів після його інавгурації, а переговори між Росією та Україною, ймовірно, розпочнуться ближче до Великодня. Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Згідно зі звітом Американського інституту підприємництва, ймовірна перемога Росії у війні проти України потребуватиме суттєвого збільшення бюджету Пентагону — понад 800 мільярдів доларів до 2029 року, що виявиться значно дорожчим, ніж нинішня військова підтримка України. Про це пише Bloomberg.

Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів. До нього входять ракети протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M, боєприпаси класу "повітря-земля" та інше озброєння, спрямоване на задоволення найнагальніших потреб Києва в умовах війни.

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Хто такий Ллойд Остін? Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

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