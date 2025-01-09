17-річних хлопців будуть штрафувати за непостановку на облік: що їм загрожує

Рада ухвалила закон, який дозволяє таким хлопцям стати на облік без візиту до ТЦК.

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Кого будуть штрафувати за непостановку на облік / колаж: Главред, фото: УНІАН, Суспільне

Ключові тези Веніславського:

17-річні юнаки зобов'язані впродовж першого півріччя стати на військовий облік

Чому їм може загрожувати штраф у 17 тисяч гривень

Нардеп, член оборонного комітету Ради Федір Веніславський повідомив, що в Україні 17-річних хлопців, які не стали на військовий облік вчасно, штрафуватимуть.

"Якщо встановлено факт адміністративного правопорушення і немає обставин, які виключають притягнення до адміністративної відповідальності, таку особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності", - наголосив Веніславський для "Еспресо". відео дня

Він нагадав, що ті хлопці, яким цього року виповнюється 17 років, зобов'язані протягом першого півріччя стати на військовий облік призовників. Інакше доведеться сплатити штраф у 17 тисяч гривень.

При цьому, за його словами, Рада ухвалила закон, який дозволяє таким хлопцям стати на облік без візиту до ТЦК через електронні комунікації.

Що відомо про законопроєкт про базову військову підготовку / фото: Міноборони України

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Рада прийняла законопроєкт про базову військову підготовку для жінок. Також добровільною буде постановка на військовий облік. Цю правку підтримали 278 депутатів. Тож це означає, що ніякої примусової мобілізації жінок не буде.

Стало відомо, що Уряд дозволив забронювати від мобілізації ще одну категорію українців. Кабмін вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнного стану й дозволив бронювати ще одну категорію українців. Також заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.

Також у Верховній Раді повідомили, чи можуть в Україні змінити закон про мобілізацію. Закон про мобілізацію в Україні був реагуванням на безпекову ситуацію, яка склалася на лінії фронту, і забезпечив посилення Сил оборони. Все буде залежати від розвитку ситуації на полі бою та у секторі оборони.

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