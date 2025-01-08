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Завершити війну за 100 днів: у Трампа розкрили плани щодо України

Андрій Ганчук
8 січня 2025, 22:11оновлено 8 січня, 22:55
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Завдання Трампа - не здати щось Путіну, а врятувати і гарантувати суверенітет України, сказав Кіт Келлог.
Трамп, Україна
У команді Трампа спробують знайти рішення, яке дозволило б завершити війну за 100 днів - Келлог / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Що сказав Кіт Келлог:

  • У Трампа хочуть знайти рішення для завершення війни за 100 днів
  • Трамп збирається врятувати суверенітет України і надати їй гарантії
  • Будуть створені умови для перемовин Трампа із Зеленським і Путіним

Команда обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа шукатиме рішення, яке дасть змогу завершити російсько-українську війну протягом 100 днів після інавгурації. Про це заявив спеціальний представник майбутньої американської адміністрації щодо України та Росії Кіт Келлог.

В інтерв'ю Fox News Келлог розповів про те, що він і Трамп розуміють: часу на пошук рішення щодо завершення війни - обмаль.

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"Людям потрібно розуміти: Трамп не намагається щось дати Путіну чи росіянам, він справді намагається врятувати суверенітет України і гарантувати. І він гарантуватиме, що це справедливо і чесно", - пояснив Келлог.

"Необхідні" умови для перемовин із Зеленським і Путіним

Також він додав, що американські урядовці створюватимуть "необхідні умови", щоб Трамп поговорив як із Путіним, так і з Зеленським.

"Я думаю, що вони прийдуть до прийнятного рішення в найближчій перспективі. Коли я говорю про найближчу перспективу, я хотів би поставити мету на особистому рівні, на професійному рівні, я б сказав, давайте позначимо 100 днів і будемо рухатися. І подивимося, як ми можемо зробити це в найближчій перспективі, щоб переконатися, що рішення буде міцним, стійким і що ця війна закінчиться, щоб ми припинили криваву бійню", - каже представник команди Трампа.

Також Кіт Келлог підкреслив, що завершення війни РФ проти України важливе для національної безпеки США.

Рішення - частина американських інтересів.

Трамп инфографика
Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Плани Трампа щодо завершення війни - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Трамп у січні докладе більше зусиль для завершення війни. Зеленський підкреслив: Києву потрібен справедливий і стійкий мир із гарантіями безпеки.

Трамп заявив, що Путін хотів би з ним зустрітися, проте такої зустрічі не буде до інавгурації президента США. Поки що це недоречно.

Офіційну Москву не влаштовують мирні ініціативи Трампа, говорив керівник МЗС РФ Сергій Лавров. За його словами, Кремль проти того, щоб вступ України до НАТО було відкладено на 20 років, а на території української держави з'явилися європейські миротворці.

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Хто такий Кіт Келлог

Кіт Келлог - колишній генерал-лейтенант армії США, який працював виконувачем обов'язків радника з національної безпеки на початку терміну президентства Трампа. Потім був радником з національної безпеки колишнього віцепрезидента Майка Пенса. Зараз 80-річний Келлог є співголовою Центру американської безпеки в AFPI.

Келлог критикував непослідовну підтримку України Заходом. Ще у вересні 2022 року він закликав адміністрацію Байдена надати Україні всю необхідну зброю, щоб завдати армії РФ військової поразки. Як пише The Guardian, у квітні 2024 року Келлог пропонував завершити війну через переговори з Росією. У документі "Америка передусім, Росія та Україна", співавторами якого є Келлог і колишній аналітик ЦРУ Фред Фляйц, пропонується припинити постачання зброї Україні, якщо Київ відмовиться від мирних переговорів, або навпаки - посилити постачання, якщо Кремль не захоче діалогу. "Ми говоримо українцям: ви повинні сісти за стіл переговорів, і, якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів вичерпається. І ми говоримо Путіну: він повинен сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, то ми дамо українцям все необхідне, щоб вбити вас на полі бою", - казав Келлог у червні.

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