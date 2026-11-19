Крилаті ракети можуть підлетіти до кордонів України до шостої ранку.

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Загроза масованого удару РФ по Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Росія підняла в повітря п'ять стратегічних бомбардувальників Ту-160

Ракети можуть підлетіти до кордонів України о 05:40–06:00

Монітори прогнозують комбінований удар по мостах і енергетиці

Країна-агресор Росія, ймовірно, готує масований ракетний удар по Україні. Вже зафіксовано активність стратегічної авіації ворога. Відомо про виліт 5 бортів Ту-160 з аеродрому "Українка". Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

Зазначається, що орієнтовний вихід на рубежі пуску в районах Костромської та Вологодської областей – 04:30.

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Водночас орієнтовний підліт крилатих ракет до кордону очікується о 05:40–06:00.

"Слідкуйте за повідомленнями та сигналами повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Які можливі цілі атаки

Николаевский Ванек в Telegram пише, що сьогодні вночі з високою ймовірністю буде комбінований обстріл з використанням балістичних, протикорабельних та крилатих ракет.

Серед цілей у ворога є 2 основні пріоритети: мости та світло/тепло.

"У плані мостів абсолютним пріоритетом для них є мости в Києві (за якими вони вже працювали), це така собі "відповідь" за дірявий Крим", - пише канал.

Водночас підвищена загроза буде для Харківської, Полтавської, Запорізької, Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей.

"Враховуючи, що деякі борти ТУ-160 вже в повітрі, то обстріл швидше за все буде серед ночі і триватиме до раннього ранку - поки рано говорити про конкретику, дивитимемося по вильотах решти бортів", - йдеться у повідомленні.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Який новий дрон тестує РФ

Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що Росія проводить дослідні випробування реактивного дрона "Герань-6", який зможе розганятися до 1000 км/год і нести досить велику бойову частину.

За його словами, через таку швидкість дронам-перехоплювачам складно ефективно знищувати подібні апарати, тому головна ставка у боротьбі з ними - на ракети ППО.

Депутат вважає, що це підкреслює важливість посилення української ППО, розвитку ракет "земля – повітря" та "повітря – повітря", а також залучення партнерів для збільшення кількості таких ракет.

"Ми маємо бути до цього готові", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, вдень, 19 листопада, російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. Уламки БпЛА впали в Подільському, Оболонському та Шевченківському районах, на Подолі загорілися квартири в житловому будинку.

Також вдень у четвер російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Внаслідок атаки постраждали 12 людей, серед них четверо дітей.

У ніч на 19 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по півдню Одеської області. У результаті атаки пошкоджено об’єкти промислової та енергетичної інфраструктури. Атака не вплинула на енергопостачання.

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