Контрнаступ ЗСУ на Курщині: в розвідці Британії оцінили ситуацію на фронті

В британській розвідці зазначили, що російські окупанти змогли закріпитись на відстані в 4 кілометри від Покровська на Донеччині.

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В розвідці Британії оцінили ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Коротко:

ЗСУ провели обмежений контрнаступ на Курщині

РФ попри втрати змогла досягти лише незначних успіхів

Найнестабільніша ситуація на центральному напрямку Донеччини

5 січня 2025 року Збройні сили України здійснили обмежену бронетанкову контратаку проти російських військ у Курській області РФ. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на розвідувальні дані, оприлюднені в X (Twitter).

У зведенні зазначено, що атака відбулася на тлі оборони українського виступу в Курській області, який постійно зазнає атак з боку російських та північнокорейських військових.

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"Незважаючи на високі втрати, за останні тижні Росія змогла домогтися лише незначних успіхів на утримуваній Україною території", - ідеться в повідомленні.

Британська розвідка також повідомила, що на сході України Росія продовжує зосереджувати свої зусилля в центральній частині Донецької області. Зокрема, російські війська захопили зазнчу частину міста Курахове, наступ на яке розпочався в середині листопада 2024 року. На південь від Покровська російські сили просунулися західніше, захопивши кілька сіл і закріпившись за 4 км від міста.

"Центр Донецької області продовжує залишатися найнестабільнішим районом лінії фронту на сході України", - зазначають у Міноборони Британії.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін планував наступ на Запоріжжя, проте наразі ці плани відкладено. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, нині на Запорізькому напрямку немає суттєвої загрози для лінії фронту.

Водночас російські окупаційні війська змогли просунутись просування поблизу дев'яти населених пунктів, йденться у повідомленні аналітичного проекту DeepState. Значне просування зафіксовано в кількох районах Донецької області.

На Покровському напрямку російські сили щодня намагаються прорватися вперед. Важка ситуація зберігається не лише в районі Покровська, але й у місті Мирноград. Виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк заявив, що місто щодня обстрілюється, а ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на його околицях.

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Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

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