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"Серйозна проблема": Фіцо виступив з новими погрозами для України - кого зачепить

Юрій Берендій
9 січня 2025, 18:20
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Фіцо розширив спектр своїх погроз щодо України після перекриття транзиту російського газу до країн Європейського Союзу та Молдови.
'Серйозна проблема': Фіцо виступив з новими погрозами для України - кого зачепить
Фіцо виступив з новими погрозами для України - кого зачепить / Колаж Главред, фото: consilium.europa.eu, Укртрансгаз, УНІАН

Про що сказав Фіцо:

  • Словаччина може припинити гуманітарну допомогу Україні
  • Фіцо може блокувати деякі рішення ЄС щодо України
  • Росія може знищити газову інфраструктуру України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після поїздки на переговори до російського диктатора Путіна посилив свої погрози щодо України через припинення Києвом транзиту російського газу. Фіцо зробив відповідну заяву 9 січня в Брюсселі після переговорів із представниками Європейської комісії, повідомляє Teraz.sk.

Він зазначив, що Словаччина може повністю припинити гуманітарну допомогу Україні, скоротити або навіть скасувати пільги для українських військових-біженців, а також припинити постачання електроенергії у разі надзвичайних ситуацій.

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Окрім цього, прем’єр пригрозив блокувати стратегічні рішення Євросоюзу, які стосуються підтримки України.

"Якщо у президента (Зеленського - ред.) немає проблем з тим, щоб викинути 800 мільйонів євро, які Україна в іншому випадку отримала б за транзит газу через свою територію, і при цьому він простягає до ЄС руку і просить мільярди, – може статися, що деякі політики в Євросоюзі скажуть "ні" там, де потрібна одностайність", – заявив Фіцо, додавши, що може скористатися правом вето, передає "Радіо Свобода".

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що країна вдасться до таких кроків лише за відсутності інших варіантів. Він підкреслив, що це можливість продемонструвати, як має діяти лідер суверенної держави.

Він також зазначив, що розглядається можливість обмеження експорту електроенергії до України, додавши, що Словаччина, ймовірно, єдина країна, яка здатна доставити електроенергію до України протягом 30 хвилин.

Фіцо заявив, що можуть бути скорочені або повністю скасовані пільги для українських біженців, яких у Словаччині близько 130 тисяч. За його словами, йдеться про значне обмеження допомоги.

Він також зазначив, що уряд доклав максимум зусиль, щоб забезпечити продовження транзиту газу через Україну до Словаччини. Прем’єр нагадав, що велися переговори з російською та українською сторонами, а також із представниками інших країн, таких як Азербайджан.

Фіцо повідомив, що домовленість із українською стороною нібито була близькою. На пресконференції він анонсував створення спеціальної групи для врегулювання поточної суперечки, до якої увійдуть представники Словаччини, Єврокомісії та України.

"Це серйозна проблема, і навіть комісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, з яким словацька урядова делегація вела переговори, це усвідомлює", — сказав прем’єр-міністр.

Прем’єр-міністр Словаччини позитивно оцінив "конструктивні переговори" з Єврокомісією, проведені в четвер, зазначивши, що ЄК вкрай зацікавлена у розв’язанні газового питання.

Він послався на лист Єврокомісії, де, за його словами, вказано, що жодних юридичних чи санкційних перешкод для транзиту російського газу до Європи нібито не існує. Прем’єр знову підкреслив, що рішення президента України Володимира Зеленського має суто політичний характер і значно вплине на зростання цін на газ та конкурентоспроможність ЄС.

Говорячи про нещодавні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, прем’єр зауважив, що інфраструктура, яка наразі використовується Україною для транзиту газу, може бути знищена військовим шляхом, якщо вона стане непотрібною для Росії.

'Серйозна проблема': Фіцо виступив з новими погрозами для України - кого зачепить
Російські газопроводи в Європу / Інфографіка: Главред

Погрози Фіцо - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час візиту до Москви прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про забезпечення постачання російського газу в Словаччину заздалегідь. Як зазначив Фіцо, це сталося незадовго до того, як Україна припинила транзит газу, повідомляє Reuters.

1 січня 2025 року Україна зупинила транзит російського газу до Європи, що викликало невдоволення в Словаччині. У відповідь словацька сторона вдалася до критики й погроз, але тепер висуває нові претензії. Як пише Politico, 7 січня в Брюсселі мала відбутися зустріч між представниками України, Словаччини та ЄС. Проте за кілька годин до її початку Фіцо заявив, що Київ нібито відмовився від переговорів.

Попри погрози прем’єр-міністра Роберта Фіцо, Україна й надалі отримуватиме електроенергію зі Словаччини. Словацький оператор системи передачі SEPS дотримуватиметься умов чинного договору, повідомляє видання iROZHLAS.

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Хто такий Роберт Фіцо

Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія.

У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих.

Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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війна в Україні новини Словаччини транзит газу Роберт Фіцо
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