Потужний удар ГУР: на півдні підірвано укріплену гарматну позицію росіян

Важливо:
- Завдано удару по гарматній позиції росіян за допомогою дронів
- Використано камікадзе літакового типу Darts та FPV Babay-Heavy
У Запорізькій області знищено укріплену артилерійську позицію російської окупаційної армії.
Бійці Головного управління розвідки Міноборони завдали удару по позиції росіян за допомогою дронів, йдеться в повідомленні ГУР.
При цьому опубліковано відео, на якому зафіксовано роботу спецпідрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР Міноборони. Воїни виявили та знищили російську гарматну позицію в Запорізькій області.
Зазначимо, що для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два камікадзе літакового типу Darts із трикілограмовими комбінованими боєприпасами.
Крім того, розвідники застосували три FPV Babay-Heavy з півторакілограмовими кумулятивними пострілами.
Дивіться відео - знищено артилерійську позицію РФ:
Удари по окупантах РФ - останні новини за темою
Раніше Главред повідомляв, що воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" здійснили історичну операцію з ураження російського вертольота Мі-8. У результаті застосування ракет Р-73 "SeeDragon" один Мі-8 було знищено, а ще один такий самий гелікоптер Росії зазнав вогневої поразки і зміг дістатися до аеродрому базування.
Нагадаємо, що оснащені ракетами морські дрони Magura V5 31 грудня знищили в Чорному морі два російські гелікоптери Мі-8 і ще один зазнав пошкоджень.
Як повідомляв раніше глава ГУР МО Кирило Буданов, дрони Magura V5 неодноразово атакували ворожі повітряні сили. Однак раніше окупаційна техніка все ж могла долітати до берегової лінії, хоч і з пошкодженнями.
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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