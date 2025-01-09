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Понад 500 тис. осіб подали в розшук: ВР схвалила знижку у 50% штрафу для ухилянтів

Альона Вороніна
9 січня 2025, 13:20оновлено 9 січня, 14:00
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ТЦК подало у розшук понад 500 тисяч осіб за час повномасштабного вторгнення. У ВР схвалили в першому читанні законопроєкт про знижку під час оплати штрафу.
мобилизация
ТЦК подали в розшук понад 500 тисяч осіб/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • ТЦК подало у розшук понад 500 тисяч осіб за час повномасштабного вторгнення
  • Пошуком цих осіб займається не ТЦК, а Нацполіція
  • ВР схвалила у першому читанні законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів

Від початку повномасштабного вторгнення ТЦК подало у розшук понад 500 тисяч осіб.

Про це розповіла офіцер Управління комунікацій Командування Сухопутних військ Наталія Кіндратів. Вона зазначила, що розшуком цих осіб займається не ТЦК, а Національна поліція. Але в Нацполіції обмежені ресурси, тому розшукати таку кількість людей буде складно.

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"У нас є кількість осіб, які були подані в розшук. Понад 500 тисяч осіб за час повномасштабного вторгнення були подані в розшук для органів Національної поліції. Розшуком цих громадян ТЦК не займається, ним займається Національна поліція. Знову ж таки, для Національної поліції це не є єдиним обов’язком, і розшукати таку кількість людей тими засобами обмеженими, які у них є, це теж доволі складно", – сказала офіцер.

ВР схвалила законопроєкт про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів

У Верховній Раді 9 січня в першому читанні прийняла законопроект 12093, яким пропонується дозволити знижку в 50% ухилянтам, якщо вони добровільно визнають порушення і сплатять штраф від ТЦК. Авторами законопроєкту є члени Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, включно з його очільником Сергієм Іонушасом.

Депутати вказують, що упродовж 2024 року близько 6 млн громадян не уточнили свої військово-облікові дані. За словами нардепів, знижка для сплати штрафу 50% може простимулювати осіб, які не оновили свої дані, виконати свій обов’язок.

Неуточнення персональних даних у строк 60 днів без поважних причин є адміністративним правопорушенням, за таке правопорушення передбачається штраф від 17 000 грн до 25 500 грн.

"А отже, на сьогодні Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів "Оберіг" не містить повної інформації щодо персональних даних великої кількості військовозобов’язаних громадян, що безумовно не сприяє процесам мобілізації у країні", – зазначили депутати в пояснювальній записці.

Понад 500 тис. осіб подали в розшук: ВР схвалила знижку у 50% штрафу для ухилянтів
Нові правила бронювання в Україні/ Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в ТЦК та СП відповіли, чи можуть мобілізувати заброньованих працівників. Раніше нардеп Олександр Федієнко заявив, що один із працівників критично важливого підприємства, який мав офіційне бронювання, був мобілізований.

Також раніше повідомлялося, що частину заброньованих українців можуть мобілізувати після 28 лютого. Бронювання працівника встановлюється Міністерством економіки.

Нагадаємо, Рада прийняла законопроєкт про базову військову підготовку – стало відомо, чи буде мобілізація жінок. Також відомо, що добровільною буде постановка на військовий облік.

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ТЦК та СП

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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