Американський президент зателефонував на зустріч коаліції зацікавлених сторін у Берліні прямо з борту літака, але в Європі не вірять у мирні наміри Кремля.

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Трамп розповів європейцям, що йому сказав Путін у Китаї / Колаж: Главред, фото: Білий дім, скріншот

Коротко:

Трамп зателефонував під час зустрічі в Берліні з борту Air Force One

За його словами, Путін заявив, що хоче завершити війну

У Європі сумніваються у справжніх намірах Кремля

Президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, що його розмова з главою країни-агресора РФ Володимиром Путіним у Китаї пройшла успішно і допоможе просунутися до миру в Україні. За словами Трампа, Путін сказав йому, що хоче завершити війну. Розмова відбулася в день тристоронньої зустрічі лідерів США, Росії та Китаю в Шеньчжені.

Про це з посиланням на обізнані джерела повідомило агентство Bloomberg. Білий дім на запит видання не відповів.

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За даними агентства, Трамп приєднався по телефону до зустрічі понад 30 світових лідерів у Берліні прямо з борту Air Force One, вже покинувши Китай. Раніше того ж дня він зустрівся з Путіним на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського регіону.

Зустріч у Берліні відбулася у форматі так званої коаліції бажаючих, яка обговорює гарантії безпеки для України. У ній також брали участь спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Що Трамп говорив про розмову з Путіним?

Виступаючи в Китаї, Трамп підтвердив, що під час бесіди віч-на-віч вони з Путіним обговорювали війну, однак подробиць майже не розкрив. При цьому американський президент висловив обережний оптимізм.

"Я думаю, що щось відбувається. Я думаю, що він, і я сподіваюся, що інша сторона, хотіли б побачити кінець цієї війни", - сказав Трамп.

Чому Європа не вірить Кремлю?

Як пише Bloomberg, європейські чиновники глибоко сумніваються, що Путін дійсно зацікавлений у припиненні війни. Вони також побоюються, що за закритими дверима в Китаї Трамп міг запропонувати неприйнятні для України поступки.

Сам Путін, спілкуючись із журналістами в Китаї, дав зрозуміти, що чекає на пропозиції від європейців.

"Нам потрібно зрозуміти, що Європа привнесе в ці переговори", - заявив глава Кремля.

За даними агентства, Путін також заявив, що запросив європейців до Москви. Президент Литви Гітанас Науседа, у свою чергу, вважає, що російський диктатор лише відволікає увагу, готуючись до зимового наступу.

Інфографіка: Главред

Чому зустріч Трампа, Путіна та Сі не принесла прориву?

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний напередодні зустрічі в інтерв’ю "Главреду" попередив, що порівняння саміту з "новою Ялтою" вигідні насамперед Москві.

"Звісно, росіяни хочуть саме так це подати, але ця версія - симулякр російської пропаганди, який чітко вписується в конструювання реальності, розпочате нею вже давно", - зазначив експерт.

Говорячи про позицію Пекіна, Розумний підкреслив, що Китай уникає конкретики в питанні війни.

"Китай дуже послідовно дистанціюється від предметного обговорення", - пояснив він.

При цьому, за оцінкою експерта, торги між Вашингтоном і Москвою тривають вже давно і поки що не дали результатів.

"Путін і Трамп ведуть переговори з самого приходу Трампа до влади", - підкреслив Розумний.

Позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council Мирослава Гонгадзе у коментарі Atlantic Council звернула увагу на цілі Кремля на цих переговорах.

"Путін прагне визнання Росії як великої держави та визнання її сфери впливу", - зазначила вона.

Зустріч Трампа і Путіна - новини

Як повідомляв Главред, бесіда Трампа і Путіна в Шеньчжені тривала 35–40 хвилин. За словами помічника Кремля Юрія Ушакова, головною темою розмови лідерів стала війна в Україні. Важливих заяв за підсумками бесіди сторони не зробили.

Тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії тривала близько півтори години й не принесла проривів. Екс-голова ЦПД Андрій Коваленко проаналізував підсумки переговорів у Китаї та їхні наслідки для України. За його словами, позиція США щодо Тайваню проясниться у 2027 році.

Головні європейські союзники України мають намір продемонструвати підтримку Києву на зустрічі в Берліні. Після переговорів у Китаї Віткофф і Кушнер терміново вирушили до Берліна. У Європі побоюються, що рішення щодо війни можуть ухвалити без її участі.

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