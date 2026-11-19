Коротко:
- Трамп зателефонував під час зустрічі в Берліні з борту Air Force One
- За його словами, Путін заявив, що хоче завершити війну
- У Європі сумніваються у справжніх намірах Кремля
Президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, що його розмова з главою країни-агресора РФ Володимиром Путіним у Китаї пройшла успішно і допоможе просунутися до миру в Україні. За словами Трампа, Путін сказав йому, що хоче завершити війну. Розмова відбулася в день тристоронньої зустрічі лідерів США, Росії та Китаю в Шеньчжені.
Про це з посиланням на обізнані джерела повідомило агентство Bloomberg. Білий дім на запит видання не відповів.
За даними агентства, Трамп приєднався по телефону до зустрічі понад 30 світових лідерів у Берліні прямо з борту Air Force One, вже покинувши Китай. Раніше того ж дня він зустрівся з Путіним на полях саміту лідерів Азіатсько-Тихоокеанського регіону.
Зустріч у Берліні відбулася у форматі так званої коаліції бажаючих, яка обговорює гарантії безпеки для України. У ній також брали участь спеціальні посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Що Трамп говорив про розмову з Путіним?
Виступаючи в Китаї, Трамп підтвердив, що під час бесіди віч-на-віч вони з Путіним обговорювали війну, однак подробиць майже не розкрив. При цьому американський президент висловив обережний оптимізм.
"Я думаю, що щось відбувається. Я думаю, що він, і я сподіваюся, що інша сторона, хотіли б побачити кінець цієї війни", - сказав Трамп.
Чому Європа не вірить Кремлю?
Як пише Bloomberg, європейські чиновники глибоко сумніваються, що Путін дійсно зацікавлений у припиненні війни. Вони також побоюються, що за закритими дверима в Китаї Трамп міг запропонувати неприйнятні для України поступки.
Сам Путін, спілкуючись із журналістами в Китаї, дав зрозуміти, що чекає на пропозиції від європейців.
"Нам потрібно зрозуміти, що Європа привнесе в ці переговори", - заявив глава Кремля.
За даними агентства, Путін також заявив, що запросив європейців до Москви. Президент Литви Гітанас Науседа, у свою чергу, вважає, що російський диктатор лише відволікає увагу, готуючись до зимового наступу.
Чому зустріч Трампа, Путіна та Сі не принесла прориву?
Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Гринченка Максим Розумний напередодні зустрічі в інтерв’ю "Главреду" попередив, що порівняння саміту з "новою Ялтою" вигідні насамперед Москві.
"Звісно, росіяни хочуть саме так це подати, але ця версія - симулякр російської пропаганди, який чітко вписується в конструювання реальності, розпочате нею вже давно", - зазначив експерт.
Говорячи про позицію Пекіна, Розумний підкреслив, що Китай уникає конкретики в питанні війни.
"Китай дуже послідовно дистанціюється від предметного обговорення", - пояснив він.
При цьому, за оцінкою експерта, торги між Вашингтоном і Москвою тривають вже давно і поки що не дали результатів.
"Путін і Трамп ведуть переговори з самого приходу Трампа до влади", - підкреслив Розумний.
Позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council Мирослава Гонгадзе у коментарі Atlantic Council звернула увагу на цілі Кремля на цих переговорах.
"Путін прагне визнання Росії як великої держави та визнання її сфери впливу", - зазначила вона.
Зустріч Трампа і Путіна - новини
Як повідомляв Главред, бесіда Трампа і Путіна в Шеньчжені тривала 35–40 хвилин. За словами помічника Кремля Юрія Ушакова, головною темою розмови лідерів стала війна в Україні. Важливих заяв за підсумками бесіди сторони не зробили.
Тристороння зустріч лідерів США, Китаю та Росії тривала близько півтори години й не принесла проривів. Екс-голова ЦПД Андрій Коваленко проаналізував підсумки переговорів у Китаї та їхні наслідки для України. За його словами, позиція США щодо Тайваню проясниться у 2027 році.
Головні європейські союзники України мають намір продемонструвати підтримку Києву на зустрічі в Берліні. Після переговорів у Китаї Віткофф і Кушнер терміново вирушили до Берліна. У Європі побоюються, що рішення щодо війни можуть ухвалити без її участі.
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